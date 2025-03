Francesco Farioli dolt wat en vergelijkt Ajax-opponent Frankfurt met Netflix-hit

Francesco Farioli is op zijn hoede voor Eintracht Frankfurt, de tegenstander van Ajax donderdagavond in de Europa League. Ondanks twee ruime verliespartijen de afgelopen weken, is Frankfurt niet voor niets de nummer drie van de Bundesliga. Maar vooral de tactische wendbaarheid van de West-Duitse ploeg valt op.

In gesprek met Noa Vahle refereert Farioli aan de vele systemen die Frankfurt kan spelen. "Gisteren grapte ik wat met La Casa de Papel. En vanavond spelen ze weer anders dan we hadden verwacht. We moeten dus weer wat anders doen. Ons team is eraan gewend om met verschillende omstandigheden om te gaan. We hebben meerdere scenario's voorbereid."

La Casa de Papel is een Spaanse Netflix-hit, waarin een dieventeam op zeer inventieve manieren een bankoverval pleegt. Wanneer het lijkt dat de dieven geen kant meer op kunnen, bedenkt het mastermind El Profesor een manier om toch de overhand te krijgen/behouden op de politie.

