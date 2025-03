Feestende Ajax-supporters stuiten op pro-Palestinademonstratie: 'Sfeer werd even grimmig'

Duizenden Ajax-supporters hebben dinsdagavond op grootse wijze de 125e verjaardag van hun favoriete club gevierd. In de binnenstad van Amsterdam werd veel gezongen en vooral veel vuurwerk afgestoken. Rond negenen werd de sfeer, toen de enorme stoet al ‘behoorlijk’ geslonken was, ‘even grimmig’ toen Ajax-supporters een pro-Palestinademonstratie tegemoet liepen. Een confrontatie kon echter worden vermeden.

De ontmoeting tussen Ajax en AZ van afgelopen zondag stond al uitgebreid in het teken van het 125-jarig jubileum van de Amsterdammers. Zowel voorafgaand als tijdens het duel waren er verschillende sfeeracties. Twee dagen later deden duizenden supporters er nog een paar scheppen bovenop. Waar zich rond 19.00 uur eerst nog ‘honderden’ supporters verzamelden op de Dam, was er al snel sprake van een stoet van ‘duizenden’ Ajacieden. Op veel plekken werd vuurwerk afgestoken. Dat leverde even fraaie als bijzondere beelden op.

Veel politie aanwezig

Een verslaggever van Het Parool was van de partij om verslag te doen van de avond. Er werd veel geklapt, gejuicht en gezongen, maar twee uur na de start van het feest werd de sfeer ‘even grimmig’ toen de stoet, die op dat moment al ‘behoorlijk’ geslonken was, de pro-Palestinademonstratie die op dat moment aan de gang was tegemoet liep. “Tegen negenen trok de stoet, die toen nog maar uit een paar honderd man bestond, over de Zeedijk richting Centraal Station. Op de Zeedijk was veel politie aanwezig omdat pro-Palestijnse demonstranten die op Centraal Station een sit-in hadden gehouden, eveneens die kant op gingen”, zo klinkt het op de website van Het Parool.

De krant schrijft dat, zo vertelde een woordvoerder van de politie, pro-Palestijnse demonstranten op een zeker moment werden ingesloten op de Zeedijk ‘omwille van hun eigen veiligheid’. Zij moesten volgens de verslaggever ter plekke naar de Herengracht lopen. Daar vandaan mochten ze weg. “De ingang van een Ajaxcafé op de Zeedijk werd even gebarricadeerd met ME’ers. Voor de ingang liepen pro-Palestijnse demonstranten langs die met megafoons demonstreerden en ‘All zionist are racist riepen. Iets na tien uur bevond de groep pro-Palestinademonstranten zich bij het Muntplein waar ze met ME-busjes werden ingesloten. Rondom de groep demonstranten zwermden groepjes Ajax-supporters die de confrontatie zochten. De ME probeerde met de insluiting te voorkomen dat de Ajax-supporters met de demonstranten op de vuist zouden gaan. Op de Weteringschans zijn de demonstranten vrijgelaten”, zo klinkt het.

