Menno Geelen stelt duidelijke eis bij Ajax, twee namen worden al genoemd als mogelijke opvolgers

Het besluit van de raad van commissarissen van Ajax om het contract van algemeen directeur Menno Geelen met twee jaar te willen verlengen, is er vooral eentje geweest met het oog op de lange termijn. Volgens Mike Verweij ‘plaveit Geelen binnen twee jaar de weg voor een voormalige Ajax-speler’. De verslaggever van De Telegraaf noemt Daniël de Ridder en Siem de Jong, die in de Johan Cruijff ArenA een traineeship volgen, als mogelijke kandidaten om Geelen op den duur op te volgen.

Ajax maakte vrijdagmorgen bekend dat de raad van commissarissen (rvc) heeft besloten om het contract van Geelen met twee jaar te verlengen. Geelen wordt daardoor per 1 juli 2025 algemeen directeur, de functie die hij sinds mei 2024 op interim-basis vervult bij Ajax. Volgens Verweij bewijst het feit dat het contract van Geelen niet met de maximale vier jaar, maar twee jaar wordt verlengd, dat de bestuurder ‘het clubbelang voorop stelt’. “De algemeen directeur, die van de rvc het woordje ad-interim achter zijn naam mag weghalen, plaveit binnen twee jaar de weg voor een voormalige Ajax-speler en doet daarna in principe een stap terug”, zo klinkt het.

Geelen kreeg, zo schrijft Verweij, de voorbije periode geregeld de vraag om definitief algemeen directeur te worden bij Ajax. Daar stond hij weliswaar voor open, maar ‘alleen als de rvc ook in zijn visie zou geloven dat er hoog in de organisatie een oud-speler bij moet’. Daarvan is na het vertrek van Edwin van der Sar (na het seizoen 2022/23) en Marc Overmars (begin 2022) immers geen sprake meer van. “Geelen, die zijn loopbaan begon als sportmarketeer bij Trefpunt en in 2010 in dienst trad bij Ajax, gelooft in de zienswijze van Johan Cruijff, die er tijdens zijn Fluwelen Revolutie al voor pleitte ex-voetballers op belangrijke posities neer te zetten, omdat zij ‘de kleedkamer kennen’ en niet in de war raken van de stress binnen een betaald voetbalorganisatie”, zo schrijft Verweij.

De verslaggever haalt de naam van Michael Kinsbergen aan, die Van der Sar voorbereidde op de functie van algemeen directeur. Volgens Verweij ziet Geelen voor zichzelf de komende twee jaar een soortgelijke rol weggelegd en wil hij in die periode ‘de weg plaveien voor zijn opvolger’. “Bijna anderhalf jaar geleden startte hij een talentenprogramma, waardoor Kelly Zeeman, Ricardo van Rhijn, Daniël de Ridder en Siem de Jong een ‘spoedcursus Ajax’ krijgen en binnen meerdere geledingen van de club meelopen. Het zou kunnen dat de nieuwe algemeen directeur in die groep wordt gevonden”, zo klinkt het. Zeeman en Van Rhijn gaven eerder in een interview met De Telegraaf wel aan dat hun ambities binnen Ajax ‘niet perse’ op bestuurlijk niveau liggen, maar De Ridder en De Jong zouden dat streven wel hebben. “In de podcast Kick-off van De Telegraaf zei Geelen eind vorig jaar dat je niet kunt verwachten dat sporters van het veld in één keer de bestuurskamer in gaan. Door deze contractverlenging kan die stap voor de oud-voetballers verder worden verkleind.”

De Jong sprak onlangs in gesprek met het clubkanaal van Ajax al over een mogelijke terugkeer in de Johan Cruijff ArenA. Daar is hij voor zijn traineeship al regelmatig te vinden, maar in de toekomst ziet hij mogelijk ook een rol voor zichzelf weggelegd. “Ik ben veel bezig met zaken binnen de club en dat interesseert me heel erg. Vanuit mijn oude rol als speler wil ik graag wat bijdragen aan de ‘andere kant’ binnen de club. Ik zou het mooi vinden om in de toekomst in een andere rol dan jaren geleden bij te dragen aan nieuwe successen. Dat is iets wat ik ambieer en graag wil onderzoeken”, zo vertelde de oud-speler van Ajax, die gedurende twee periodes uitkwam voor de recordkampioen. Zelf werd hij vier keer kampioen van Nederland, in 2011, 2012, 2013 en 2014. In de kampioenswedstrijd tegen FC Twente in 2011 had hij met twee doelpunten een behoorlijk aandeel in de 3-1 overwinning.

