Bizar verhaal: Haaland zou mascotte City 'klappen hebben uitgedeeld en een whiplash hebben bezorgd'

is op een bijzondere manier in het nieuws gekomen. De doelpuntenmachine van Manchester City zou november jongstleden de clubmascotte een whiplash en een hersenschudding hebben gegeven. The Citizens zelf kunnen zich totaal niet vinden in die verklaring.

De vrouwelijke mascotte van City, die Moonbeam als naam heeft, heeft aangifte gedaan bij de politie voor mishandeling. "Ik was enorm overstuur, ik moest huilen, mijn hoofd bonkte en volgens mij was ik in shock." laat ze weten aan The Sun. Toen de vrouw op 26 oktober 2024, voorafgaand aan een duel van City, poseeerde voor een foto, zou Haaland (mogelijk amicaal bedoeld) hebben uitgehaald. "Hij was achter mij gaan staan, sloeg me op mijn hoofd en leunde vervolgens tegen mijn hoofd. Dat besefte ik me achteraf."

Artikel gaat verder onder video

Na het duel (Southampton-thuis, 1-0 winst voor City) moest de dame in kwestie braken en kreeg ze nek- en hoofdpijn. Ze bezocht de arts van de club en ging op diens verzoek naar het ziekenhuis. Symptomen van een whiplash en een hersenschudding werden daar vastgesteld, maar uit de scan konden geen duidelijke conclusies worden getrokken.

Volgens City zelf is er ook geen verband tussen de klachten van de mascotte en de tikken van Haaland. Na grondig onderzoek luidt het verdict van de club: "Erling Haaland tikt Moonbeam altijd zachtjes op de rug of het hoofd als blijk van erkenning. We zijn tot de conclusie gekomen dat er geen enkel bewijs - inclusief videobeelden - is dat de bewering ondersteunt dat er op dat moment letsel is opgelopen. We weten ook dat er een klacht is ingediend bij de politie van Greater Manchester, maar ook zij hebben geen verdere actie ondernomen." De vrouw in kwestie is niet gediend van deze reactie, zij denkt dat City enkel op deze manier naar buiten treedt om superspits Haaland te beschermen. De Noor staat dit seizoen op 21 doelpunten en 3 assists in 28 wedstrijden, in een voor City mager seizoen.

