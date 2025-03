Swingend Barcelona maakt met Champions League-overwinning Nederlands voetbal blij

Barcelona heeft zich ten koste van Benfica geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Frenkie de Jong won in eigen huis met 3-1 van de Portugezen, die in een grote rondo leken beland. In de volgende ronde treft Barça Dortmund of Lille.

Het duel begon flitsend met drie doelpunten binnen een half uur. Lamine Yamal kreeg het de hele wedstrijd op zijn heupen, hij speelde sowieso een heerlijke partij. Na tien minuten kapte hij naar binnen en zocht hij de verre hoek, maar hij raakte de bal compleet verkeerd. Maar toen was daar Raphina die het afgeslagen schot kon binnentikken.

Het feestje van Barcelona heeft alleen niet lang kunnen duren, want uit een corner maakte Nicolas Otamendi de gelijkmaker.

En gelijk is daar het antwoord van Benfica 😈

En gelijk is daar het antwoord van Benfica

Otamendi kan hem zo binnen knikken!

Maar toen trok Lamine Yamal weer een wonderschoon doelpunt uit de hoge hoed. Raphina gaf de assist, maar die is puur voor de statistieken. Een corner werd kort genomen, Yamal speelde zijn man uit en zocht de verre hoek. Met een schitterende krul liet hij de doelman opnieuw vissen en werd het 2-1 in Barcelona.

Eerst wel, toen niet…? 🤔

Eerst wel, toen niet…?

Maar toch geen buitenspel van Raphinha en dus gaat Barcelona met 3-1 de rust in

Volgende ronde

In de volgende ronde van de Champions League, de kwartfinale, speelt Barcelona tegen Borussia Dortmund of Lille.

Coëfficientenpolonaise

Door dit resultaat is Nederland zeker van plaats zes op de coëfficientenlijst. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat Nederland in 2026 weer met twee ploegen direct de Champions League in mag, net als dit seizoen.