Frenkie de Jong ziet concurrent bij FC Barcelona geblesseerd wegvallen

FC Barcelona kan de komende twee maanden niet beschikken over . Dat meldt de club via de officiële kanalen. Eerder werd al bekend dat de 21-jarige concurrent van de Nations League-duels van Spanje met het Nederlands elftal moest laten schieten.

Casadó beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij FC Barcelona en is een van de revelaties van het seizoen in LaLiga. De jonge middenvelder weet te imponeren op het middenveld van de Catalanen, waardoor ook De Jong een tijdje moest toekijken vanaf de bank. De laatste weken kon de Oranje-international weer vaker op een basisplaats rekenen onder Hansi Flick, maar de Spaanse controleur was nog altijd een geduchte concurrent.

In de competitiewedstrijd tegen Atlético Madrid, die FC Barcelona op heroïsche wijze met 2-4 wist te winnen, liep Casadó een scheurtje op in zijn knieband. Daardoor moest de 21-jarige middenvelder zich afmelden voor de Nations League-duels van Spanje, waarin Casadó juist tegenover de Jong had moeten staan.

Casadó speelde dit seizoen tot dusver 23 wedstrijden in het shirt van FC Barcelona en was daarin goed voor één treffer en drie assists. Casadó ligt er door de blessure twee maanden uit, waardoor hij ook een groot deel van het einde van het seizoen lijkt te moeten missen. FC Barcelona staat in de kwartfinale van de Champions League, waarin Borussia Dortmund de tegenstander is. Verder zijn de Catalanen volop in de titelstrijd verwikkeld met Real Madrid en Atlético Madrid.

🚨 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎𝐒 🚨



Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo 𝐈𝐧̃𝐢𝐠𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐳 tiene una parameniscitis interna de la rodilla derecha. El jugador realizará tratamiento en Barcelona bajo la supervisión… pic.twitter.com/lUTUpT1dOF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2025

