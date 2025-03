Feyenoord treft opnieuw een tegenstander met een veel hogere selectiewaarde

Feyenoord neemt het woensdagavond op tegen Internazionale in de achtste finale van de Champions League. Een blik op de transferwaardes van de spelers, zoals berekend door FootballTransfers, laat een significant verschil zien tussen de twee clubs.

De Estimated Transfer Value (ETV) is een schatting van de transferwaarde van voetballers wereldwijd, gebaseerd op factoren zoals leeftijd, positie, prestaties en contractduur. Dit model, ontwikkeld door FootballTransfers in samenwerking met SciSports, biedt actuele waarderingen voor meer dan 240.000 spelers in ruim 250 competities.

Feyenoord

Feyenoord beschikt over een selectie met een totale geschatte waarde van €310.356.225. De meest waardevolle spelers in de selectie zijn Dávid Hancko (€38.581.910), Quinten Timber (€34.840.571), en Quilindschy Hartman (€21.545.074).

Internazionale

Internazionale heeft een selectie met een totale waarde van €618.696.234. De meest waardevolle spelers zijn Lautaro Martínez (€79.960.120), Alessandro Bastoni (€61.746.724), en Nicolò Barella (€63.424.709). Deze bedragen tonen aan dat Inter een aanzienlijk grotere financiële slagkracht heeft dan Feyenoord.

Top 5 meest waardevolle spelers per club

Feyenoord:

Dávid Hancko – €38.581.910 Quinten Timber – €34.840.571 Quilindschy Hartman – €21.545.074 Anis Hadj Moussa – €15.194.212 Calvin Stengs – €13.520.437

Internazionale:

Lautaro Martínez – €79.960.120 Marcus Thuram – €65.375.172 Nicolò Barella – €63.424.709 Alessandro Bastoni – €61.746.724 Federico Dimarco – €55.334.562

De verschillen in transferwaardes zijn duidelijk zichtbaar. Internazionale heeft een aanzienlijk hogere totale selectiewaarde. Dat hoeft echter niets te betekenen, want de verschillen tussen Feyenoord en AC Milan waren ook groot. Beide ploegen verkeren bovendien niet in topvorm. In zijn laatste vijf wedstrijden heeft Feyenoord twee keer gewonnen, twee keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Inter drie keer won, één keer gelijk speelde en één keer verloor.

