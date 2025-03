Bosschaart onthult: 'Niemand weet dit, maar hij speelde met gebroken rib bij Feyenoord'

Pascal Bosschaart stond in februari vier wedstrijden aan het roer bij Feyenoord. In die periode heeft hij spelersgroep beter leren kennen. De huidige trainer van de Onder 21-ploeg heeft vooral lovende woorden over voor en .

In een video-item bij VoetbalPrimeur krijgt Bosschaart de vraag van welke speler hij tijdens zijn kortstondige periode als coach van Feyenoord 1 het meest genoten heeft. De Rotterdammer kan niet gelijk kiezen. "Eigenlijk wel van alle spelers. Maar als ik dan een speler eruit moet pikken, zou ik Hancko zeggen. Op en top prof, zonder de rest te kort te doen." De Slowaakse verdediger speelt sinds de zomer van 2022 bij Feyenoord en is uitgegroeid tot absolute sterkhouder. Komende zomer lijkt hij klaar voor een stap hogerop.

Artikel gaat verder onder video

Toch wil Bosschaart ook complimenten uitdelen aan een speler met mogelijk een minder imago. "We hebben ook wel eens onze mening over Hadj Moussa. Die speelde al een tijdje met een gebroken rib, wat niemand weet. Hij is gewoon doorgegaan met voetballen."

LEES OOK: Spaanse bond komt vlak voor Spanje - Nederland met keiharde reactie op spandoek Van Persie

Die onthulling leverde verbaasde reacties op, aangezien het niet logisch lijkt dat je met een gebroken rib gewoon blijft spelen. "Dat zou je zeggen inderdaad", vervolgt Bosschaart. "Deze jongen heeft een bepaald karakter getoond, waar ik alleen maar van kan genieten. Tuurlijk kun je erover discussiëren of hij misschien minder heeft gepresteerd dit jaar, maar iemand die dusdanig hard werkt en zijn pijn opzij zet, dan heb je een streepje voor." Later geeft Bosschaart nog aan dat de Algerijns-Franse voetballer met pijnstillers heeft gespeeld.

