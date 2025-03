Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie kiest opvallende rechtsback tegen Inter

Feyenoord neemt het woensdagavond in de achtste finale van de Champions League op tegen de Italiaanse grootmacht Internazionale. Trainer Robin van Persie kampt andermaal met een waslijst aan afwezigen en kiest naar verwachting voor deze opstelling, met een verrassende keuze op de rechtsbackpositie.

Van Persie moet woensdagavond andermaal een flinke puzzel zien te leggen. Door blessures, niet ingeschreven spelers en één schorsing kan de 41-jarige trainer, die tegen Inter debuteert in de Champions League, geen beroep doen op maar liefst zestien (!) spelers. De afwezigen op een rij:

Geblesseerd

Justin Bijlow

Bart Nieuwkoop

Jordan Lotomba

Gernot Trauner

Facundo González

Chris-Kévin Nadje

Quinten Timber

Ramiz Zerrouki

In-beom Hwang

Calvin Stengs

Antoni Milambo

Niet ingeschreven

Quilindschy Hartman

Oussama Targhalline

Stéphano Carrillo

Geschorst

Givairo Read

Wie starten er wel?

Tegenover de waslijst aan absenten staat de terugkeer van zowel Ayase Ueda als Jakub Moder in de wedstrijdselectie. Daardoor komt Van Persie naar verwachting met de volgende opstelling. Timon Wellenreuther zal woensdagavond andermaal het doel van Feyenoord verdedigen. Op de rechtsbackpositie kondigde Van Persie dinsdag al een creatieve oplossing aan. "Het was wel een uitdaging om daar iemand voor te vinden. We denken dat we hem gevonden hebben. Hij was zelf wel een tikkeltje verrast", sprak de trainer op de persconferentie. Waar 1908.nl er desondanks vanuit gaat dat Jeyland Mitchell ('de meest voor de hand liggende keuze') zal gaan starten, vermoeden wij dat Van Persie ervoor kiest om rechtsbuiten Ibrahim Osman naar de rechtsbackpositie te halen. De huurling van Brighton & Hove Albion wordt achterin geflankeerd door Thomas Beelen en Dávid Hancko in het centrum en linksback Hugo Bueno.

Op het middenveld wordt Moder gelijk weer in de basis verwacht. Daarnaast zal Van Persie door de vele afwezigen vermoedelijk - net als zaterdag tegen NEC - voor Gijs Smal kiezen en lijkt buitenspeler Igor Paixão een vrije rol te gaan krijgen 'op 10'. Voorin start Julián Carranza, ondanks de terugkeer van Ueda, in de punt van de aanval. De Argentijn, die in de tussenronde voor de beslissende 1-1 zorgde in het uitduel met AC Milan, wordt vanaf de flanken bijgestaan door Anis Hadj Moussa en Luka Ivanusec.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Internazionale

Wellenreuther; Osman, Beelen, Hancko, Bueno; Smal, Moder, Paixão; Hadj Moussa, Carranza, Ivanusec

Welk resultaat verwacht jij bij Feyenoord - Internazionale? Laden... 27.4% Een overwinning voor Feyenoord 17.9% Een gelijkspel 54.7% Een overwinning voor Internazionale 117 stemmen

