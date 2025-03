Andy van der Meijde juicht woensdagavond voor Internazionale in de Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord. De voormalig aanvaller speelde tussen 2003 en 2005 voor Inter en is bovendien een kind van de club bij Ajax. In gesprek met La Gazzetta dello Sport geeft hij Inter een opvallend advies: hij raadt aan om Denzel Dumfries als linksback te laten spelen.

Inter heeft momenteel een probleem op de linksbackpositie. Federico Dimarco, Matteo Darmian, Carlos Augusto en Nicola Zalewski zijn allemaal niet beschikbaar. Nadat Dimarco zaterdagavond uitviel in het uitduel met Napoli (1-1) verhuisde Dumfries naar de linkerkant. Hij speelde in zijn professionele loopbaan nooit eerder op die positie, maar Van der Meijde ziet genoeg redenen om het experiment door te trekken tegen Feyenoord.

"Ik zou mijn vriend Dumfries op links laten spelen”, zegt hij tegen de Italiaanse sportkrant. “Hadj Moussa neigt naar binnen te trekken, Denzel zou hem kunnen afstoppen omdat hij gewend is in die richting te bewegen. Hij is een van de meest onderschatte spelers ter wereld: bij het Nederlands elftal beslist hij vaak wedstrijden en bij Inter zijn ze dolblij met hem. Misschien letten wij Nederlanders meer op stijl dan jullie Italianen en begrijpen we hem daardoor niet helemaal, maar we moeten trots zijn op die verbeten blik in zijn ogen: het lijkt altijd alsof hij een hap uit je wil nemen.”

'De Vrij is een goedzak'

De andere Nederlander in de defensie van Inter heeft dan weer een veel minder dreigende uitstraling. “De Vrij, wat een goedzak en wat een geweldige verdediger! En dan is hij nog een kind van Rotterdam en Feyenoord ook. Iedereen houdt van hem, ik weet zeker dat zijn hart vanavond wat sneller zal kloppen."

Van der Meijde krijgt tot slot de vraag voor wie hij juicht. “Vragen jullie dat serieus? Ik ben een jongen van Ajax en ik houd van Inter. Sterker nog, tegen mijn oude fans zeg ik: laten we de Champions League winnen en nodig me dan uit in de Curva Nord, want daar wil ik staan.” De fans die zijn afgereisd naar Rotterdam, mogen volgens Van der Meijde van geluk spreken. “Het gebeurt niet vaak dat je hier zulk mooi weer treft.”

Wie bereikt de kwartfinale van de Champions League? Laden... 48.6% Feyenoord 51.4% Internazionale 181 stemmen

