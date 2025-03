Grote verandering bij Ajax voorspeld: 'In de zomer zegt hij: 'Jongens, allemaal bedankt"

Hans Kraay junior denkt dat Francesco Farioli in september geen trainer van Ajax meer is. De Italiaanse coach, dit dit seizoen voor het eerst aan het roer staat in Amsterdam, zou alweer snel de deur achter zich dicht kunnen trekken. Dit zou onder andere te maken hebben met de kritiek die Farioli ontvangt van Nederlandse journalisten.

Na avonturen bij Karagümrük en Alanyaspor in Turkije mocht Farioli zich in juli 2023 gaan opmaken voor een baan in een van de vijf grote competities: OGC Nice had hem vastgelegd. Aan de Franse Rivièra werd hij niet geroemd voor zijn aantrekkelijke spel, maar bezorgde hij Nice wel een fraaie vijfde plek, met het laagste aantal tegendoelpunten in de Franse Ligue 1. Na één seizoen vertrok hij echter weer, toen Ajax belde. De Italiaan was tijdens zijn eerste dagen in Amsterdam lovend over de spelopvatting van clublegende Johan Cruijff, maar implementeerde dat vervolgens niet in zijn tactieken. Het spel van de Amsterdammers is vaak niet leuk om naar te kijken, zeker voor neutrale toeschouwers niet. Wel staat Farioli hoogstwaarschijnlijk aan het einde van het seizoen met de kampioensschaal in zijn handen, nadat zondag naaste belager PSV op negen punten achterstand werd gezet.

Kraay jr. weet dat Ajax op zich nog wel een jaar door wil met Farioli, maar onder één voorwaarde. "Marijn Beuker (directeur voetbal Ajax, red.) en Farioli hebben al gesproken over volgend jaar jaar", vertelt de analist van ESPN bij De Oranjezondag. "Als hij dan nog trainer wil zijn, respecteert Ajax dat, want hij heeft nog een contract. Maar dan willen ze wel dat het Ajax-DNA, dat nu een jaartje geparkeerd is, en het Johan Cruijff-voetbal weer terugkomen." Het contract van de jonge trainer loopt nog door tot medio 2027.

Hansie Hansie denkt zelf dat Farioli er de komende zomer de brui aan geeft. "Ik denk dat hij kampioen wordt, maar we hebben hem met velen kritisch gevolgd. Hij heeft geen lange tenen en is niet rancuneus." Toch zal de kritiek in Nederland er volgens Kraay jr. voor zorgen dat Farioli voor een ander avontuur kiest. "Waarschijnlijk zal hij gewoon zeggen: 'Jongens, allemaal bedankt.'"

