Arne Slot krijgt lachers op zijn hand na grap over schorsing

Arne Slot blikt in een persconferentie vooruit naar de Premier League-wedstrijd tegen Southampton. De trainer van Liverpool moedigt zijn fans aan om zijn ploeg volledig te steunen, al zit hij zelf ook op de tribune vanwege een schorsing. De trainer weet er met een lach mee om te gaan.

Slot benoemt in de persconferentie steeds dat er ‘drie finales’ aankomen. Hij doelt op de belangrijke wedstrijden tegen Southampton, Paris Saint-Germain en Newcastle United. Met winst tegen Southampton kan Liverpool een behoorlijke afstand nemen van nummer twee Arsenal in de race om het kampioenschap in de Premier League. De daarop volgende wedstrijd is de return in de achtste finales tegen PSG, nadat er in Parijs met 1-0 gewonnen werd. Als derde staat er een daadwerkelijke finale op het programma, in de EFL Cup tegen Newcastle.

De voormalig trainer van AZ en Feyenoord noemt de wedstrijden ‘finales’ om zowel zijn spelers als supporters van het belang van de wedstrijden te overtuigen. “Ik hoop daarmee onze fans ook te beïnvloeden”, geeft Slot aan. “Zodat zij ook begrijpen hoe belangrijk ze voor ons kunnen zijn morgen (zaterdag, red). Ik hoop dat ze niet vijf minuten voor de aftrap naar het stadion komen. Ik hoop dat het hele stadion een half uur van tevoren al gevuld is en dat de spelers beloond worden voor hun harde werk in Parijs.”

Creatieve supporters

Slot legt ook uit hoe de fans de spelers kunnen helpen: “Ze hebben geweldige liedjes. Als ik soms naar de sociale media kijk, zie ik liedjes over Lucho (Luis Diáz), Virgil (Van Dijk) en Macca (Alexis Mac Allister). Ze zijn erg creatief met die liedjes. Laten we er voor de wedstrijd van morgen naar gaan luisteren. Hoewel ik zelf op de tribune zit”, wat tot gelach leidt bij de persconferentie. De trainer grapt: “Misschien kan ik beginnen.”

Schorsing

Slot kan zelf vanaf de tribune meedoen met de supporters, omdat hij geschorst is voor het duel met Southampton. Voor het beledigen van scheidsrechter Michael Oliver in de wedstrijd tegen Everton (2-2) kreeg hij twee wedstrijden schorsing. Slot zat ook al op de tribune bij het vorige duel met Newcastle (2-0 winst) en heeft na Southampton-thuis zijn schorsing uitgezeten.

Three big games coming up ✊🔴 pic.twitter.com/NQeOw8UBAD — Liverpool FC (@LFC) March 7, 2025

