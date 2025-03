Hans Kraay jr. verdedigt weggestuurde trainer: 'Achterbakse hondenkoppraktijken'

Hans Kraay jr. is absoluut niet te spreken over de uitspraken die Sir Jim Ratcliffe, de mede-eigenaar van Manchester United, over Erik ten Hag deed. Kraay deelt zijn onvrede in het ESPN-programma Voetbalpraat, nadat Ratcliffe zich schuldig maakte aan ‘achterbakse hondenkoppraktijken’ door vier maanden na het ontslag van de Nederlandse trainer bij de club, een trap na uit te delen aan Ten Hag.

Kraay steekt van wal: “Ik heb me zo kapot geërgerd aan die Jim Ratcliffe, de nieuwe baas van Manchester United. Die heeft gewoon al zijn vuil en zijn gal gespuwd richting Erik ten Hag. Ik noem dat niet alleen natrappen, maar ik noem dat achterbakse hondenkoppraktijken. Dus die Jim Ratcliffe is een achterbakse hondenkop.

Kraay begint Ratcliffe te citeren: “Hij zegt dus letterlijk: ‘Ik had hem eerder moeten ontslaan.’ Dan had hij dat maar moeten doen”, stelt Kraay, die verder gaat met een citaat over de opvolger van Ten Hag: “‘Amorim is een toptrainer waar we de komende jaren en jaren misschien profijt van hebben.’ Er is niets beter gegaan”, concludeert de journalist.

Kraay gaat door: “Hij zei: ‘De spelers geven onder Amorim honderd procent.’ Zouden ze dat onder Ten Hag niet gedaan hebben?”, vraagt Kraay zich af, alvorens hij het ‘ergste’ citaat erbij pakt: “‘De spelers willen nu wél heel graag winnen.’ Denk je nou echt dat er één speler onder Erik ten Hag niet heel graag zou willen winnen?”

“Ik vind dit zo asociaal, laag bij de grond. Dan kunnen mensen wel zeggen: ‘Hij heeft zoveel miljoen meegekregen’, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om fatsoensnormen. Het gaat er niet om of je een ton meekrijgt of twaalf of veertien miljoen - ik gun het hem allemaal van harte - maar dit is niveau niks, niveau onderwereld.” Kraay noemt de uitspraken van Ratcliffe ‘ongelofelijk’.

