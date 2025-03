'FC Twente kan profiteren dankzij miljoenentransfer van Paris Saint-Germain'

staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain en AS Monaco, weet transferspecialist Fabrizio Romano te melden. De oud-spits van FC Twente doet het goed voor Spartak Moskou en zou bij een overstap naar de Franse competitie zijn oude club financieel laten profiteren.

Ugalde kwam in 2021 naar FC Twente, dat hem huurde van het Belgische Lommel SK. Na twee seizoenen op huurbasis overtuigde de Costa Ricaan FC Twente ervan hem definitief over te nemen. In totaal kwam Ugalde tot 22 goals in 84 wedstrijden voor de Tukkers, voordat hij verkocht werd aan Spartak Moskou in de winter van 2024.

In Moskou is Ugalde inmiddels bezig aan zijn tweede seizoen. Waar hij in de eerste jaargang nog moest wennen en slechts eenmaal scoorde in het Russische bekertoernooi, is hij dit seizoen flink aan het scoren gegaan. In de competitie maakte Ugalde er al zestien en in de beker nog één. Ook voor het nationale elftal van Costa Rica doet de spits het aardig. Hij maakte zes doelpunten in twintig interlands.

De goede prestaties hebben volgens Romano de interesse gewekt van Paris Saint-Germain en AS Monaco. In het geval dat Ugalde een dergelijke transfer maakt, levert dat een belangrijk voordeel voor hem op: beide ploegen staan er goed voor om zich te plaatsen voor Champions League-voetbal. Hoewel Spartak prima presteert in de Russische Premier League, is deelname aan Europees voetbal uitgesloten vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook FC Twente zou voordeel halen uit een transfer. Mocht Ugalde een overstap maken, dan heeft FC Twente recht op een solidariteitsvergoeding, die één procent bedraagt van de transfersom.

✨🇨🇷 Manfred Ugalde could be on the move in the summer after being on PSG and AS Monaco list in January.



He’s scored three goals this week for Costa Rica, reaching 30 G/A with 23 goals and 7 assists. pic.twitter.com/7clCU9kwCf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2025

