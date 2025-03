Alarmfase één bij 'degradatiekandidaat' NEC, drastische maatregel ligt op de loer

NEC nadert de degradatiestreep met rasse schreden, waarmee de Nijmegenaren niet langer hun ogen kunnen sluiten voor mogelijk degradatiegevaar. De Gelderlander stelt dat het na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles (2-3) alarmfase één moet zijn in Nijmegen en dat zelfs een ontslag van trainer Rogier Meijer niet uitgesloten lijkt.

Door de nederlaag staat NEC als nummer 13 van de Eredivisie nog maar twee punten boven de degradatiestreep, iets wat volgens de Gelderlander nog niet lijkt door te dringen bij velen uit het Nijmeegse kamp. De regionale krant stelt dat als je met spelers praat over mogelijke degradatie uit de Eredivisie, dat dat door een aantal wordt weggelachen. Zo vond Bryan Linssen het na een vraag over degradatie nodig om journalisten erop te wijzen dat het wel wat positiever mag.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mark van Bommel krijgt negatief advies: 'Dat zou een enorme mismatch zijn'

"Er zijn voorbeelden te over in de voetballerij dat het vroegtijdig bekendmaken van het aanstaande vertrek van de trainer nadelig uitpakt voor de motivatie van de spelers. Die van NEC beweren bij hoog en laag dat ze Rogier Meijer een waardig afscheid willen geven, maar wie ze in de eerste helft tegen Go Ahead Eagles achter de bal aan zag hobbelen, had niet het idee dat ze nog vechten voor de trainer", analyseert de regionale krant.

LEES OOK: Johan Derksen over mogelijke nieuwe NEC-trainer: 'Het is iets geweldigs!'

Er wordt dan ook serieus rekening gehouden met een rigoureuze maatregel. "Het valt zeker niet uit te sluiten dat Meijer alsnog wordt ontslagen", klinkt het. "De directie wil er alles aan doen om hem na zes jaar trouwe dienst komende zomer door de voordeur te laten vertrekken, maar is zich ook bewust van de huidige situatie." Het clubbelang zou voorop staan en bij een nog penibelere situatie is een schokeffect misschien wel nodig.

Meijer vertrekt na dit seizoen bij NEC

NEC bevestigde vorige week al dat de club na dit seizoen afscheid gaat nemen van Meijer. De 43-jarige oefenmeester beschikt over een aflopend contract en deze wordt niet verlengd. Meijer staat al sinds 2020 aan het roer in Nijmegen, waarvoor hij ook assistent en trainer van het Onder 19-elftal was. De ambitieuze Nijmegenaren zouden onder meer Mark van Bommel op de korrel hebben als opvolger van Meijer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bekerwinst Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor verdeling Europese tickets

Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie.