'NEC wacht niet op Van Bommel, maar loopt blauwtje bij twee andere trainers'

Mark van Bommel is voorlopig nog niet van plan om een contract te tekenen bij NEC, dat aan het einde van het seizoen afscheid neemt van hoofdtrainer Rogier Meijer. De Nijmegenaren kijken daarom ondertussen verder, maar hebben een blauwtje gelopen bij zowel Mitchell van der Gaag als Giovanni van Bronckhorst.

Dat wordt donderdagavond althans gemeld door Voetbal International. "De 47-jarige Van Bommel heeft meer ijzers in het vuur en wil in deze fase nog geen beslissing nemen", weet het weekblad te melden. De oud-trainer van PSV, VfL Wolfsburg en meest recentelijk Royal Antwerp FC en werd twee weken geleden gespot tijdens een gesprek met Fred Rutten (adviseur raad van commissarissen NEC) in het Ouwehands Dierenpark, dat eigendom is van de kapitaalkrachtige NEC-supporter én -investeerder Marcel Boekhoorn.

NEC is ondertussen verder gaan kijken en heeft volgens VI de afgelopen tijd al 'meerdere trainers' gesproken. Giovanni van Bronckhorst - die de afgelopen tijd ook tevergeefs is gepolst door sc Heerenveen - zou echter vriendelijk bedankt hebben voor de eer. Van Bronckhorst had eerder onder meer Feyenoord en Rangers FC onder zijn hoede en werd in december vorig jaar ontslagen door de Turkse topclub Besiktas.

Behalve Van Bronckhorst blijkt ook Van der Gaag geen trek te hebben in een Nijmeegs avontuur. De 53-jarige coach werkte jarenlang in Portugal en had in Nederland onder meer NAC Breda en Jong Ajax onder zijn hoede. Daarnaast was hij assistent van Erik ten Hag bij zowel Ajax als Manchester United, maar die laatste club nam afgelopen zomer al afscheid van Van der Gaag.

