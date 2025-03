Koeman belt Oranje-international op met vervelende boodschap: 'Niet goed genoeg'

Ronald Koeman vertelt bij NOS Studio Voetbal waarom hij niet heeft opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De bondscoach gaat in op de vraagtekens rondom de spitspositie en geeft aan Zirkzee gebeld te hebben met de boodschap dat hij 'niet goed genoeg' was.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt Koeman naar de spitspositie bij het Nederlands elftal, nadat Brian Brobbey geblesseerd het veld verliet in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax: “Zirkzee speelde de laatste wedstrijd nog, die zit nu niet bij de voorselectie. Ga je hem oproepen, stel dat Brobbey wegvalt?”

“Dat weet ik nog niet”, antwoordt de bondscoach. Vervolgens vraagt Koeman zich hardop af of Zirkzee wel echt een spits is, of niet eerder een aanvallende middenvelder: “Wij zeggen altijd: een negen en een half.”

Arno Vermeulen vraagt Koeman wat de belangrijkste reden is dat Zirkzee niet opgenomen is in de voorselectie van het Nederlands elftal. Koeman antwoordt stevig: “Ik vond hem ook niet goed. Ik heb hem ook gebeld toen ik in Brazilië zat (om wedstrijden van Memphis Depay te bekijken, red.)” Koeman geeft aan dat Zirkzee in de door hem bekeken wedstrijden ‘niet goed genoeg’ was. De bondscoach benoemt voorbeelden als het scannen van de omgeving en het kiezen voor ‘kaatsen of wegdraaien’.

