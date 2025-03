Ronald Koeman krijgt berichten van 'Spaanse vriendjes' na uitschakeling

Ronald Koeman geeft toe dat hij, ook vanwege zijn sociale kringen, graag van Spanje had gewonnen. Na afloop van de na penalty’s verloren Nations League-wedstrijd gaat de bondscoach in gesprek met NOS-journalist Jeroen Stekelenburg. Daarin vertelt Koeman al de nodige berichten te hebben gekregen van zijn ‘Spaanse vriendjes’.

Het Nederlands elftal verloor zondagavond in de kwartfinale van de Nations League na strafschoppen van Spanje. Nadat de heenwedstrijd in Rotterdam in 2-2 eindigde, stond het na negentig minuten in Valencia ook 2-2. Spanje en Nederland scoorden allebei nog eens in de verlenging, maar in de penaltyreeks kwam Oranje tekort.

Koeman geeft toe dat Nederland na het verlies tegen Spanje in een gunstigere WK-kwalificatiepoule is terechtgekomen. Nederland speelt tegen Polen, Finland, Litouwen en Malta om een plaats op het WK. Spanje moet het opnemen tegen Turkije, Bulgarije en Georgië. “Maar”, zegt de bondscoach: “ik had ook wel heel graag Spanje uitgeschakeld. Dan was het ook iets makkelijker geweest voor mij af en toe.”

Koeman doelt op zijn reputatie in Spanje. Stekelenburg vraagt hem of hij veel naar zijn hoofd krijgt na zo’n wedstrijd. Koeman: “Ik zag al wat berichtjes van Spaanse vriendjes. Ze hebben genoten van Nederland. En ze hebben een beeld van het Nederlandse voetbal. Dat hebben we op een goede wijze gedaan in deze beide wedstrijden. En daar willen we mee verder gaan.” Stekelenburg concludeert: “Verloren, maar ook een beetje gewonnen”, waar Koeman het mee eens is.

