Opstelling Ajax nu al onthuld: Farioli heeft verrassing in petto

Jan Joost van Gangelen denkt de opstelling van Ajax te weten in de topper tegen PSV. Met een basisplek voor lijkt Francesco Farioli een verrassing uit de hoge hoed te toveren.

Door de absentie van Remko Pasveer is Matheus opnieuw de doelman van Ajax. De achterhoede wordt gevormd door Lucas Rosa, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Op het middenveld draagt Jordan Henderson de aanvoerdersband. Hij wordt vermoedelijk vergezeld door Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Klaassen had in de thuiswedstrijd tegen PSV een basisplaats en was de maker van de 1-1.

Artikel gaat verder onder video

Voorin lijkt Farioli te kiezen voor Steven Berghuis, Brian Brobbey en Mika Godts. Dat betekent dat Bertrand Traorézijn basisplek kwijtraakt. “De spionnen uit Amsterdam hebben me doorgefluisterd dat dit naar alle waarschijnlijk de opstelling is”, aldus Van Gangelen, die de basisplek van Berghuis ‘de verrassing’ van de middag noemt.

De opstelling van PSV laat nog even op zich wachten. “De luistervinkjes in het Philips Stadion hebben nog niet helemaal hun werk gedaan.”

LEES OOK: Ajax reageert op mogelijke terugkeer van Christian Eriksen

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Rosa, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 RKC Waalwijk-spelmaker Mohamed Ihattaren verscheen onlangs op het trainingscomplex van zijn oude club Ajax. 🔗

👉 Als het aan keeper Matheus ligt, dan staat hij ook komend seizoen onder contract bij Ajax. 🔗

👉 Opeens wordt Ajax genoemd als mogelijke deelnemer aan het lucratieve WK voor clubs. Met welke andere clubs concurreren de Amsterdammers? 🔗

👉 Is Francesco Farioli volgend seizoen nog trainer van Ajax? Dit zegt de club erover. 🔗

👉 Arsenal mengt zich in de strijd om een zeer gewilde Ajax-speler en stuurt scouts naar Amsterdam 🔗