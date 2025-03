Kraay Junior uit grote zorgen over één speler bij Spanje - Nederland: ‘Ik ben bang’

Hans Kraay junior verwacht zondagavond tijdens het Nations Leauge-duel van het Nederlands elftal met Spanje een loodzware opgave voor . De analist denkt dat het de linksback van Oranje bijzonder moeilijk zal maken return in het Estadio Mestalla.

Yamal maakte afgelopen wedstrijd in de heenwedstrijd in De Kuip (2-2) relatief weinig indruk. Het zeventienjarige wonderkind van Barcelona stond met een voorassist weliswaar aan de basis van het openingsdoelpunt van Iñaki Williams, maar kreeg verder amper een poot aan de grond tegen diens directe tegenstander Jorrel Hato. Laatstgenoemde is vanavond echter geschorst, waardoor Yamal te maken zal krijgen met Maatsen.

“Ik maak me wel zorgen… Yamal had het donderdag eventjes niet. Dat kan ook komen doordat Hato hem aardig in bedwang had. Maar ik ben bang dat Yamal vandaag gaat vlammen”, zegt Kraay junior voorafgaand aan de aftrap bij ESPN over de rechtsbuiten. Dat Yamal afgelopen donderdag niet in beste vorm verkeerde, hoeft volgens Kraay junior geen voorbode te zijn voor vanavond. “Buitenspelers schommelen wel eens.”

Kraay junior vindt het logisch dat Koeman Maatsen heeft aangewezen als vervanger van Hato, in plaats van Youri Baas. De oud-voetballer betwijfelt echter of Maatsen het niveau heeft om Yamal af te stoppen. “Ik zou absoluut voor Maatsen hebben gekozen, maar ik ben er niet van overtuigd dat hij Yamal zal gaan uitschakelen. Maatsen heeft maar acht wedstrijden gespeeld voor Aston Villa, dus daar zijn ze niet laaiend enthousiast over hem”, aldus de analist. Maatsen speelde dit seizoen overigens beduidend meer wedstrijden voor Aston Villa: 35 in totaal in alle competities. Wel verscheen hij maar 11 keer aan de aftrap.

Rafael van der Vaart was afgelopen donderdag één van de criticasters van Yamal. De oud-voetballer zei bij de NOS zich geërgerd te hebben aan de Spaanse aanvaller. “Als je zo goed bent… Maar ik zie toch al maniertjes waar ik me een beetje aan begin te ergeren. Broekje beetje te laag, beetje wegwerpgebaren maken… Als je zo jong bent, mag je nog steeds blij zijn met elke minuut die je voor Spanje mag uitkomen. Hoe goed je ook bent, dat moet je eigenlijk op die leeftijd elke minuut, elke wedstrijd laten zien. Neemt niet weg dat Hato hem, vond ik, gewoon in zijn broekzak had.”

