Bizar scenario kan ervoor zorgen dat Premier League volgend seizoen 11 (!) clubs in Europa heeft

De Premier League zou volgend jaar liefst elf van de twintig clubs kunnen afvaardigen in Europees verband. Hoewel de kans ontzettend klein is, bestaat er wel een scenario waarin dit werkelijkheid wordt. De Engelse competitie heeft normaliter zeven tickets voor de Europese toernooien, maar er is dus de mogelijkheid dat er vier tickets bij kunnen komen.

Allereerst het gebruikelijk aantal Europese tickets dat de Premier League heeft. De Engelse competitie kan normaal gesproken vier clubs afvaardigen naar de Champions League, twee naar de Europa League en eentje naar de Conference League. Het ticket voor het derde Europese toernooi betreft er eentje voor de voorronde. Het aantal tickets kan door omstandigheden groeien. Zo krijgen ieder seizoen de twee competities die de meeste coëfficiëntenpunten hebben gepakt een extra startbewijs voor de Champions League. Momenteel voert Engeland deze lijst aan.

Land Coëfficiëntenpunten dit seizoen Actieve clubs in Europa 1. Engeland 24.250 5/7 2. Spanje 21.678 4/7 3. Italië 19.937 3/8 4. Duitsland 17.921 3/8

Daarnaast liggen er nog wat extra Europese tickets in het verschiet voor de Premier League als Engelse clubs beslag weten te leggen op de Champions League, de Europa League en de Conference League. In sommige gevallen schuiven tickets door als clubs met een dubbel ticket komen te zitten. Zo kan een club bijvoorbeeld al via de eigen competitie een Europees ticket hebben bemachtigd.

Er zal een vijftal dingen moeten gebeuren mocht de Premier League komend seizoen in totaal elf clubs actief willen hebben in Europees verband.

Engeland krijgt op basis van de coëfficiëntenpunten van dit seizoen een vijfde Champions League-ticket. Aston Villa wint de Champions League en eindigt buiten de top vijf in de Premier League (dit scenario kan ook met Arsenal, maar The Gunners staan momenteel elf punten voor op nummer zes Newcastle United, dat één wedstrijd minder heeft gespeeld). Manchester United of Totenham Hotspur wint de Europa League. Chelsea wint de Conference League en plaatst zich niet via de competitie voor Europees voetbal. Newcastle United plaatst zich via de Premier League minimaal voor de Europa League, waardoor het ticket dat werd behaald met het winnen van de League Cup doorschuift naar de competitie.

Mochten al deze dingen gebeuren, dan gaan er zeven ploegen uit de Premier League de Champions League in, drie ploegen de Europa League in en één ploeg gaat dan deelnemen aan de Conference League. Ter vergelijking: Nederland heeft zes Europese tickets. Twee tickets voor het hoofdtoernooi van de Champions League, één ticket voor de voorronde van het miljardenbal, één ticket voor de Europa League, één ticket voor de voorronde van de Europa League en één ticket voor de voorronde van de Conference League.

