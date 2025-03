Kijkers woest om samenvatting van PSV: waarom spaart de NOS Danny Makkelie?

Veel kijkers van Studio Sport Eredivisie zijn niet blij met de manier waarop de NOS zaterdagavond het competitieduel tussen PSV en sc Heerenveen (2-1) samenvatte. Een discutabel moment van scheidsrechter Danny Makkelie was door de NOS namelijk niet opgenomen in de samenvatting.

PSV won zaterdagavond op eigen veld met 2-1 van sc Heerenveen. Doelpunten van Ismael Saibari en Guus Til bezorgden de Eindhovenaren een comfortabele voorsprong, waardoor de tegentreffer van Levi Smans twintig minuten voor tijd het elftal van trainer Peter Bosz niet meer deerde.

Eerder in de wedstrijd wekte een beslissing van Makkelie veel onbegrip en boosheid bij PSV. De arbiter keurde in de eerste helft een doelpunt van Til af, vanwege een vermeende duwfout van Luuk de Jong jegens Sam Kersten. ESPN-commentator kon zich niet vinden in het besluit van Makkelie en sprak van een ‘aardig fair duel’ tussen De Jong en Kersten en ook veel kijkers van de wedstrijd uitten hun onvrede over de beslissing van Makkelie om het doelpunt af te keuren.

Hoewel de beslissing van Makkelie dus discutabel was en de nodige tongen losmaakte, was dat voor de NOS geen reden om het moment tijdens Studio Sport Eredivisie op te nemen in de samenvatting. Dat leidt tot onbegrip en boosheid bij veel kijkers, die op social media massaal hun vraagtekens plaatsen bij de beweegredenen van de NOS.

Danny Makkelie ligt al langer onder vuur

Het fluiten van Danny Makkelie ligt al wekenlang onder een vergrootglas. De arbiter werd een kleine zeven weken geleden in het buitenland overladen met kritiek na een ontzettend zwak optreden in de Champions League bij Benfica – Barcleona (4-5). In het weekend daarop volgde een discutabel optreden in de Eredivisie tijdens FC Groningen - sc Heerenveen (1-0). Begin februari blunderde hij in De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-1), door luttele seconden vóór de winnende treffer van Ajax in blessuretijd geen hoekschop toe te kennen aan Feyenoord. Medio februari constateerde analist Kenneth Perez bij ESPN dat Serdar Gözübüyük Makkelie ‘voorbij is als beste scheidsrechter van Nederland’. Twee weken geleden haalde Makkelie zich in de tweede helft FC Twente - NEC de woede van de Nijmeegse formatie op de hals door geen strafschop toe te kennen en werd hij aangepakt door analist Leonne Stentler.

