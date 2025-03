Wordt verlies in Deventer Peter Bosz fataal? 'Hij zit absoluut in de gevarenzone'

Moet Peter Bosz zich na de 3-2 nederlaag die hij zaterdagavond met PSV leed op bezoek bij Go Ahead Eagles zorgen maken over een mogelijk ontslag? Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad verwacht van niet, maar stelt wel dat de trainer 'absoluut in de gevarenzone zit'.

PSV werd midweeks door Go Ahead verrast in de halve finale van de KNVB Beker. In Eindhoven namen de Deventenaren een 0-2 voorsprong, verder dan een aansluitingstreffer van Ivan Perisic kwam de regerend landskampioen niet. Zaterdag had het elftal van Bosz zich al kunnen revancheren op Go Ahead, maar wéér ging het mis. PSV boog een 1-0 achterstand nog wel om in een 1-2 voorsprong, maar in de slotfase greep de thuisploeg alsnog de volle buit: 3-2. Door de nieuwe nederlaag dreigt PSV nog verder achterop te raken bij koploper Ajax, dat zondag bij winst op Almere City een gat van acht punten slaat.

Elfrink schreef daags na de bekernederlaag dat de positie van Bosz ernstig onder druk zou komen te staan als PSV nóg meer punten zou verspelen in de competitie. "Als dat toch gebeurt, is de directie van PSV aan zet en lijkt een keiharde evaluatie nodig. Laat de leiding dit PSV verder rommelen als ook de tweede plek en daarmee zekere Champions League-inkomsten eventueel nog in gevaar komen?", vroeg de clubwatcher zich hardop af. In zijn analyse van de nederlaag in Deventer schrijft Elfrink echter dat het er niet op lijkt dat Bosz op korte termijn gaat sneuvelen: "Om maar met de deur in huis te vallen: de kans dat Bosz de komende dagen wordt ontslagen oogt op dit moment nog niet enorm groot. Hoewel de leiding van PSV zich momenteel wel beraadt op de ontstane situatie zal hij vermoedelijk de kans krijgen om na een succesperiode met zogeheten ‘Bosz-ball’ de ontspoorde PSV-trein weer op de rails te krijgen", aldus de journalist.

"Bosz begeeft zich wel op glad ijs en zit ook absoluut in de gevarenzone, zeker als plek twee nog echt in gevaar kan komen en zijn ploeg in te veel wedstrijden een boksbal blijft", schrijft Elfrink echter. Het prolongeren van de landstitel raakt steeds verder uit het zicht, ook omdat PSV in de laatste tien speelronden nog lastige uitwedstrijden bij Feyenoord en FC Twente op het programma heeft staan. Het mislopen van de tweede plek - en daarmee gegarandeerde kwalificatie voor de Champions League - zou echter een nóg groter probleem zijn, aangezien daarmee zo'n 50 miljoen euro is gemoeid.

