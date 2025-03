'Basisspeler PSV staat tóch open voor langer verblijf en wacht contractvoorstel af'

PSV gaat mogelijk tóch langer door met eerste doelman . De Argentijnse sluitpost loopt komende zomer na drie seizoenen uit zijn contract, maar staat volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad open voor een nieuwe aanbieding.

In de zomer van 2022 nam PSV Benítez transfervrij over van het Franse OGC Nice. De Argentijn groeide meteen uit tot eerste keeper en werd met PSV in zijn tweede seizoen kampioen van Nederland. Afgelopen zomer was Atlético Madrid concreet voor Benítez in de markt, maar PSV vond het Spaanse bod veel te laag om een afscheid te overwegen. Afgelopen winter deed de club een voorstel om zijn aflopende contract met twee seizoenen te verlengen, maar dat werd door het kamp-Benítez afgehouden.

Dat deed de doelman omdat hij 'zijn opties open hield', schrijft Elfrink. Beide partijen zouden echter wel met elkaar in gesprek zijn gebleven, de laatste stand van zaken is dat PSV nu met een nieuw voorstel zou gaan komen. Daarvoor staat Benítez volgens de journalist open ('behoudens een andere topaanbieding'). Als reden geeft Elfrink het WK dat in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gespeeld. "Benitez kan daar met Argentinië deelnemen als hij bij PSV op een goed niveau keept. Als eerste goalie lijkt hij in ieder geval verzekerd van speeltijd", aldus de journalist.

De Argentijnse bondscoach nam Benítez in de zomer van 2023 voor het eerst op in zijn selectie. Een klein jaar later, in maart 2024, mocht de PSV-sluitpost debuteren in een oefeninterland tegen Costa Rica (3-1 winst). Sindsdien wacht Benítez nog altijd op zijn tweede interland, maar nadat hij buiten de selectie voor de Copa América van 2024 werd gelaten werd hij het afgelopen half jaar wel steevast opgeroepen. Met de veelbesproken Emiliano Martínez van Aston Villa heeft Benítez echter een keeper voor zich die hij niet snel uit de basis van de regerend wereldkampioen lijkt te gaan spelen.

