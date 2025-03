Praatprogramma's zorgen voor ergernis bij PSV-supporters: 'Ze vinden dat Ajax wordt voorgetrokken'

PSV-supporters hebben zich vorig seizoen gestoord aan de aandacht die er in praatprogramma’s wél was voor de dramatische prestaties van Ajax, maar níét voor de ijzersterke resultaten die de Eindhovenaren onder Peter Bosz neerzetten. Dat vertelt Aad de Mos in gesprek met de Volkskrant. De Mos stelt verder dat PSV ‘van oudsher’ opkijkt tegen Ajax én dat er bij ontmoetingen tussen de twee topclubs in het Philips Stadion een sfeer hangt ‘die je zelfs bij de Champions League-finale niet zou evenaren’.

In de nieuwste aflevering van de post FCUpdate Extra Tijd gaat het uitgebreid over de kraker tussen PSV en Ajax

Artikel gaat verder onder video

PSV - Ajax is vanzelfsprekend hét affiche van komend weekeinde in de Eredivisie. De ontmoeting tussen de huidige nummers twee en één van de Eredivisie belooft cruciaal te worden voor het verdere verloop van de titelstrijd. De Amsterdammers reizen met een voorsprong van zes punten af naar Eindhoven en zetten bij een overwinning een gigantische stap richting de landstitel, maar bij winst voor PSV is de spanning weer helemaal terug aan kop. De Mos kijkt er reikhalzend naar uit, niet in de laatste plaats omdat het bezoek van Ajax altijd iets extra’s losmaakt bij PSV. “PSV kijkt van oudsher op tegen Ajax. Ajax is altijd het voorbeeld geweest. Ik kan het weten, want ik heb bij beide clubs gewerkt”, zo klinkt het namens De Mos op de website van de Volkskrant.

De Mos vertelt dat toen hij werd aangesteld als trainer van PSV, hij de opdracht meekreeg om ‘hetzelfde’ te spelen als Ajax. De voormalig coach van beide topclubs begint vervolgens over de aandacht die de grootmachten krijgen op televisie. Ajax heeft een dramatisch seizoen achter de rug, terwijl er op PSV geen enkele maat stond. In de praatprogramma’s was er desondanks vooral veel aandacht voor het enorme verval van Ajax, dat na de 5-2 nederlaag bij PSV in oktober 2023 zelfs een paar dagen achttiende stond. “PSV-supporters vinden ook dat Ajax wordt voorgetrokken in praatprogramma’s. Dat zeggen mijn vrienden, die voor PSV zijn, ook altijd als ik met ze in de sportschool zit”, aldus De Mos, wie het eveneens opviel dat het vorig seizoen, toen Ajax laatste stond, ‘alleen maar ging over hoe dat mogelijk was’. “Dat PSV zonder puntverlies bovenaan stond, kwam minder ter sprake. Dat stoort ze.”

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli noemt zéér verrassende optie als vervanger Gaaei tegen PSV

‘Sfeer die je zelfs bij CL-finale niet zou evenaren’

Volgens de Volkskrant is dat beeld van ‘het grotere Ajax deels cultureel bepaald en historisch zo gegroeid’ en zal het ‘ook niet snel veranderen’. Maar wie kijkt naar de prestaties in de Eredivisie in de laatste vijf decennia, ziet dat PSV vaker kampioen is geworden (21 keer) dan de rivaal uit Amsterdam (20). De uitkomst van de komende onderlinge ontmoeting in Eindhoven belooft een grote impact te hebben op het verdere verloop van de titelstrijd. De Mos verwacht dat het gaat koken in het Philips Stadion. “Bij PSV - Ajax hangt altijd een sfeer in het stadion die je zelfs bij de Champions League-finale niet zou evenaren. Bij sommige thuiswedstrijden zit er in het Philips Stadion theaterpubliek, waarover Noa Lang het onlangs had. Maar tegen Ajax gaat de adrenaline over de honderd procent. Niet alleen omdat PSV speelt, maar ook omdat Ajax de tegenstander is”, zo klinkt het.

LEES OOK: Francesco Farioli wekt irritatie tijdens persconferentie: ‘Ik ben er helemaal klaar mee man!’

Dat voel je in het stadion, volgens De Mos, ‘aan alles’. “De tribunes zitten voor de wedstrijden eerder vol, er staan meer supporters bij de aankomst van de spelersbus en stewards zeggen tegen mij: ‘We gaan ze kloppen, Aad.’ Dat hoor ik niet als PSV thuis tegen, ik noem maar wat, Sparta of Heerenveen speelt.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Opvallend: Ajax gaat in de jeugdopleiding op slechte velden trainen en met partijdige scheidsrechters werken. 🔗

👉 Jorrel Hato heeft in zijn persoonlijke leven een investering gedaan van liefst 1.500.000 euro. 🔗

👉 Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, raakte onlangs in conflict met de UEFA. Dat had alles te maken met een wedstrijd van Ajax. 🔗

👉 "Het verhaal gaat dat Marc Overmars z’n eigen spel in Van Axel Dongen terugzag. Maar komt het er ooit nog uit?" 🔗

👉 Francesco Farioli weet: dit is het domste wat Ajax nu kan doen. "We zijn vanaf het begin al duidelijk." 🔗

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Samen met Ajax strijdt PSV om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗

👉 Een mooie opsteker voor Peter Bosz richting de wedstrijd tegen Ajax. Twee middenvelders liggen op schema om mee te kunnen doen. 🔗

👉 PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman Walter Benítez zijn oog laten vallen op Maduka Okoye. 🔗

👉 Als het aan PSV ligt, is het Philips Stadion in het jaar 2030 uitgebreid. De capaciteit moet flink omhoog. 🔗

👉 PSV is nog altijd het meest waardevolle team in de Eredivisie, blijkt uit de nieuwe Estimated Transfer Value-update van FootballTransfers. 🔗