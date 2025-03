Albert Mantingh windt zich flink op en roept dat PSV 'tekort wordt gedaan' tegen Arsenal

PSV heeft het dinsdagavond ontzettend zwaar in de heenwedstrijd tegen Arsenal in de achtste finales van de Champions League. De Eindhovenaren keken binnen 21 minuten tegen een 0-2 achterstand aan en hadden niet veel later de pech dat scheidsrechter Jesús Gil Manzano Arsenal-verdediger niet met een tweede gele en dus rode kaart van het veld stuurde. Albert Mantingh, commentator van Ziggo Sport, kon niet geloven dat de linksback van de Noord-Londenaren mocht blijven staan.

PSV was er alles aan gelegen om zich dinsdagavond te herstellen van de twee nederlagen tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Peter Bosz leed vorige week in de halve finale van de KNVB-beker een 1-2 nederlaag tegen de Deventenaren en ging een paar dagen later ook onderuit in de competitie. Een goed resultaat tegen Arsenal was dus meer dan welkom geweest, maar PSV kwam er in het eerste half uur niet aan te pas. Ismael Saibari was met een knal op de lat weliswaar dicht bij de 1-0 en Ryan Flamingo zag zijn schot vervolgens rakelings voorlangs gaan, maar daarna deed Arsenal snel zaken. Jurriën Timber knikte de 0-1 binnen en een paar minuten later verdubbelde Ethan Nwaneri de score.

Arsenal zat dus al vroeg op rozen, maar had niet veel later met een man minder op het veld moeten staan. Lewis-Skelly ontving in minuut 24 zijn eerste gele kaart en kwam twee minuten later heel goed weg na een overtreding op Richard Ledezma. De linksback schoffelde zijn tegenstander onderuit zonder dat de bal in de buurt was, maar Gil Manzano zag desondanks geen reden om een tweede gele kaart te geven. Tot grote verbazing bij Mantingh, de commentator van dienst. “Ongeloof op de tribunes bij de PSV-fans. Ja er is contact. De bal is al lang en breed weg, dit is gewoon een tweede gele kaart! PSV wordt hier tekort gedaan. En hij mazzelt, Myles Lewis-Skelly. Ongelooflijk”, zo klonk het op Ziggo Sport.

Dat Lewis-Skelly goed was weggekomen, werd een paar minuten later duidelijk. Arsenal-trainer Mikel Arteta haalde de jonge vleugelverdediger snel na de 0-3 van Mikel Merino naar de kant. Hij werd vervangen door Riccardo Calafiori. “Scheidsrechter Manzano spaart Lewis-Skelly en dat komt hem op een fluitconcert van het PSV-publiek te staan. Geen tweede geel”, zo schreef Rik Elfrink na de overtreding van Lewis-Skelly. Manzano floot in de slotfase van de eerste helft nog wel voor een strafschop voor PSV. Luuk de Jong werd bij een hoekschop onreglementair opgevangen door Thomas Partey. Niet De Jong zelf, maar Noa Lang ging vervolgens achter de bal staan. Hij schoot onberispelijk binnen, waardoor de thuisploeg toch nog met enig perspectief kon toewerken naar het tweede bedrijf.

