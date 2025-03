Regisseur Vandaag Inside haalt zeven jaar oude grap weer van stal

Aad de Mos vierde donderdag zijn 78ste verjaardag. De voormalig voetballer is nog altijd erg actief op sociale media: op zijn Instagram-account plaatst hij geregeld video’s waarop hij bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd voorbeschouwt. Ter ere van zijn verjaardag haalde Vandaag Inside een zeven jaar oud grapje uit de kast.

In de uitzending van donderdagavond werd een oud filmpje van De Mos getoond van september 2018. Daarin besprak hij een wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag (2-4), met vier goals van Nasser El Khayati. Het gezicht van De Mos was echter niet in beeld: hij werd gefilmd tot aan zijn nek.

Artikel gaat verder onder video

“Wat zal hij z’n vrouw uitgescholden hebben”, grapte Derksen, waarna tafelgast Rutger Castricum zei: “Ik was met hem op Ibiza, toen deed hij dit ook de hele tijd. Dan komt er steeds iemand bij ‘m en die gaat ‘m dan filmen. Maar het is wel een onwijs lieve man.”

De regisseur van Vandaag Inside bracht daarna presentator Wilfred Genee op soortgelijke manier in beeld, een grapje dat in september 2018 ook werd gemaakt.

© Vandaag Inside

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Chris Woerts pleit voor een nieuw gezicht in Vandaag Inside: "Hij heeft humor, ik zou het zeker doen!", adviseert de sportmarketeer. 🔗

👉 Een schokkend verhaal bij Vandaag Inside. "Ik heb meegemaakt dat mijn t-shirt kapotgescheurd werd." 🔗

👉 Een 'gecancelde' Vandaag Inside-gast beticht Johan Derksen van liegen. "Dan zou je een knal voor je kanis hebben gekregen." 🔗

👉 Televisiekenner Tina Nijkamp zou hard ingrijpen bij Vandaag Inside, als zij het nog voor het zeggen had bij SBS6. 🔗

👉 Een Vandaag Inside-gast wil nooit meer terugkomen in het praatprogramma. "Niet voor herhaling vatbaar", is ze duidelijk. 🔗