Robert Maaskant ergert zich aan LinkedIn-post: 'Ik reageer bijna nooit, maar nu...'

Robert Maaskant heeft zich gestoord aan een post op LinkedIn over Henk Brugge, de huidige interim-trainer van sc Heerenveen. De betreffende post was van Jos Schrage, makelaar bij Rondo Football, het kantoor dat Brugge begeleidt. Hij loofde Brugge, die in zijn eerste wedstrijd als interim-trainer vorige week met 3-1 won van AZ.

“Op LinkedIn had de zaakwaarnemer van Henk Brugge een post geplaatst, dat het allemaal zo bijzonder was wat hij gedaan had. Ik reageer meestal niet, maar ik kon het toch niet laten om te reageren dat een klein beetje realisme ook wel op z’n plaats is in dit geval”, zegt Maaskant zaterdagavond bij De Eretribune op ESPN.

In de post roemde Schrage Brugges 'benadering' van de wedstrijd, zijn coachende rol en schreef dat Brugge 'vertrouwen creëert in plaats van angst'. "Bij Rondo Football zijn we in ieder geval enorm trots om een trainer en vooral een mens als Henk te mogen begeleiden. Want (mensen voor je) winnen begint niet bij tactiek maar bij leiderschap", klonk het.

Er klonken veel positieve reacties, onder meer van Pascal Bosschaart. De trainer van Feyenoord Onder 21 sprak van een 'heel mooi stuk'. De reactie van Maaskant luidde: “Waarschijnlijk allemaal waar, maar beetje relativeren mag ook hè 😃. Wens hem succes en positief realistische begeleiding toe.”

'Twee middelvingers naar Van Persie'

Na de wedstrijd tussen Heerenveen en AZ ging het vooral om de uitbundige feestvreugde in het Abe Lenstra Stadion. De spelers maakten een erehaag voor Brugge. Analist Tommie van der Leegte ‘vond het heel pijnlijk om te zien’. “Of dat een dikke middelvinger was naar Robin van Persie? Twee, denk ik. Ik snap wel dat je blij bent dat je je eerste wedstrijd als trainer wint, maar dit gaat wel heel ver. Van Persie heeft geen goed werk geleverd als trainer. Of in ieder geval: iedereen is blij dat hij weg is.”

Brugge kan zich de kritiek voorstellen, zegt hij kort voor het duel met PSV van zaterdagavond. “Na de wedstrijd kijk je het terug. Dan snap ik wel dat er bepaalde conclusies getrokken worden. Of ik spijt heb? Dat is een groot woord, maar als ik het over moet doen, had ik het anders gedaan. Maar ja, dat ontstaat.”

‘Pastoor en Kruys vallen af bij Heerenveen’

Ondertussen zoekt Heerenveen naar een permanente opvolger van Van Persie. Gezien zijn gebrek aan trainersdiploma’s komt Brugge niet in aanmerking. Technisch manager Johan Hansma schaakt op meerdere borden. “Je gaat er veel bellen en informeren of ze überhaupt willen. Alex Pastoor en Rick Kruys zijn namen die genoemd zijn, daar is ook contact mee geweest, maar die vallen af. De groep waaruit je kan putten wordt dan steeds kleiner. Het belangrijkste is dat je een trainer wil hebben die je kan meenemen richting de toekomst.” Ook Giovanni van Bronckhorst en René Hake bleken niet haalbaar.

In de studio van ESPN wordt besproken wie de nieuwe trainer dan moet worden. Lee-Roy Echteld, de trainer van Jong AZ, heeft al een gesprek gevoerd met de club. “Hij heeft er natuurlijk gespeeld en is nu een veelbelovende coach bij Jong AZ. Het zou een optie kunnen zijn”, denkt Mario Been.

Heerenveen wil het liefst een trainer die nu kan instappen en nog jaren kan aanblijven. “Dan moet je Dick Schreuder vragen”, aldus Been. Hansma ziet bij voorkeur een trainer met Heerenveen-DNA komen. Ook daar heeft Been een oplossing voor. “Dan moet je Gertjan Verbeek weer bellen. Die kent de ins en outs van de club, en heeft daar ook wel wat neergezet. Hij is goed met Riemer van der Velde en Foppe de Haan, dat is daar denk ik ook niet onbelangrijk.”

Robert Maaskant betwijfelt of ‘Heerenveen-DNA’ noodzakelijk is. “Sterker nog: als je dat niet hebt, kun je ook prima bij Heerenveen werken.” Ook met een andere wens brengt Heerenveen zichzelf volgens hem in een lastig parket. “Omdat Henk Brugge geen diploma’s heeft, moeten ze er iemand neer gaan zetten. Als je het als eis gaat stellen dat je de ook de komende jaren wilt ingaan met deze trainer, maak je het jezelf wel moeilijk. Ik zou zeggen: zet er een interim-trainer neer. Maak het seizoen af en vind ondertussen de ideale trainer.”

