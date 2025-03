Mogelijke opvolger Van Persie zet definitief streep door geruchten over Heerenveen

Sc Heerenveen kan de komst van Rick Kruys definitief uit het hoofd zetten. In gesprek met ESPN was de oefenmeester van FC Volendam vrijdagavond heel stellig over zijn toekomst. Hij is niet van plan halverwege het seizoen van club te wisselen.

Na het vertrek van Robin van Persie naar Feyenoord is Heerenveen naarstig op zoek naar een opvolger. Op dit moment neemt Henk Brugge de honneurs waar, maar de Friezen willen een definitieve opvolger voor de voormalig spits aanstellen. De voorbije weken kwamen de namen van Kruys, Lee-Roy Echteld en Robin Veldman voorbij, terwijl Heerenveen ook een poging deed René Hake voor de neus van Feyenoord weg te kapen. Laatstgenoemde ging echter aan de slag als assistent van Van Persie.

Ook door de naam van Kruys kan inmiddels definitief een streep. Nadat technisch directeur Patrick Busby van FC Volendam eind februari al liet weten dat een vertrek van de trainer wat hem betreft ‘niet aan de orde is’, liet Kruys vorige week zelf ook al weten dat er op dat moment ‘niks speelde’. Na afloop van het uitduel met TOP Oss (0-2) van vrijdagavond ging de oefenmeester weer in op de vermeende interesse uit Friesland. “Ik ben en blijf bij FC Volendam”, luidt het korte antwoord van Kruys.

Volendam hard op weg naar promotie

Met Volendam is Kruys hard op weg naar een terugkeer in de Eredivisie. Met nog negen wedstrijden te spelen staan de Noord-Hollanders bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie, met een voorsprong van zes punten op nummer twee ADO Den Haag en acht punten op nummer drie FC Dordrecht. De bovenste twee ploegen promoveren direct naar de Eredivisie.

