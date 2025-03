Donkere wolk boven Real Madrid: UEFA opent onderzoek naar vier (!) spelers

De UEFA heeft een onderzoek geopend naar Real Madrid-spelers , , Dani Ceballos en . Ze hebben zich mogelijk schuldig gemaakt aan ongepast gedrag na de tweede wedstrijd tegen Atlético Madrid in de achtste finale van de Champions League.

De spelers zouden na de strafschoppenserie, waarin Real Madrid aan het langste eind trok, gebaren hebben gemaakt richting de Atlético-supporters. Het team danste voor de Atlético-supporters, terwijl de Real Madrid-fans zich hoog in het stadion bevonden. Vervolgens werden er voorwerpen gegooid naar de spelers.

Artikel gaat verder onder video

Op beelden lijkt te zien dat Rüdiger gebaarde dat hij z’n keel doorsneed. Later verschenen beelden waarin Ceballos een obsceen gebaar leek te maken terwijl hij de spelerstunnel in liep. Mbappé zou een aanstootgevend gebaar hebben gemaakt bij het verlaten van het veld, terwijl beelden ook lijken te laten zien dat Vinícius Júnior een gebaar maakte richting de Atlético-supporters tijdens zijn vertrek.

De spelregels stellen dat ‘het gebruik van beledigende, kwetsende of grove taal en/of handelingen’ of ‘provocerend, denigrerend of opruiend gedrag’ bestraft kan worden met een rode kaart. De spelers van Real Madrid hangt dus een schorsing boven het hoofd, al is ook een boete denkbaar. Real Madrid speelt in de kwartfinale van de Champions League tegen Arsenal. De wedstrijden vinden plaats op dinsdag 8 en woensdag 16 april.

Bekijk hieronder beelden van de feestvieringen bij Real Madrid.

I've found the videos,



🧵 Thread



1. Antonio Rüdiger - Throat-Slitting Gesture



Rüdiger allegedly made a gesture mimicking a throat-slit with his thumb toward Atlético fans after scoring the decisive penalty. pic.twitter.com/pVamhchM05 — Voice (@TI_Voice) March 27, 2025

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Het is wel duidelijke welke speler van het Nederlands elftal zich in de afgelopen interlandperiode in de kijker heeft gespeeld bij Real Madrid. 🔗

👉 Real Madrid-icoon Luka Modric (39) heeft de knoop doorgehakt over zijn sportieve toekomst. 🔗

👉 Een in Catalonië gevestigde sportkrant walgt van Real Madrid. "Dit overkwam Barça ook en zij huilden niet." 🔗

👉 Elsa Izac (50), de voormalig minnares van Thibaut Courtois, doet een beroep op de keeper van Real Madrid. 🔗