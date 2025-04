Deze 1 april-grap haalde Arno Vermeulen uit bij de NOS-commentatoren

Arno Vermeulen haalde een ‘hele leuke’ 1 april-grap uit met de commentatoren van de NOS, zo vertelt Jeroen Stekelenburg tijdens Studio Voetbal. Vermeulen is de ‘chef van de commentatoren’ bij de NOS en joeg zijn werknemers de stuipen op het lijf door ze te laten geloven dat hun baan op het spel stond.

Zondagavond is Stekelenburg de vervanger van de zieke Vermeulen aan tafel bij Studio Voetbal. Presentator Sjoerd van Ramshorst bedankt Stekelenburg voor zijn aanwezigheid, maar vraagt wel direct naar Vermeulen: “Ik had begrepen dat Arno een hele leuke 1 april-grap had uitgehaald? Ik kwam de vrouw van Frank Snoeks (NOS-commentator, red.) tegen van de week. Zij zei: ‘Nou, Arno heeft zo’n leuke grap uitgehaald. Dat hadden we nooit van hem verwacht.’” Stekelenburg vraagt op sarcastische toon: “Dan hing Frank in de gordijnen thuis, of niet?” “Hij moest er serieus erg hard om lachen, begreep ik”, verklaart Van Ramshorst.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ibrahim Afellay spreekt zijn complete verbazing uit na Ajax - NAC: 'Ongelooflijk, doodzonde'

Stekelenburg legt uit hoe Vermeulen te werk is gegaan om de commentatoren in de maling te nemen: “Hij had een mailtje rondgestuurd met ‘Morgen om tien uur een ingelaste Teams-meeting over een kwestie van het NOS-lab. Die heeft uitgedokterd dat we vanaf nu wel via AI de korte samenvattingen in kunnen spreken. Als jullie allemaal een paar zinnetjes inspreken, dan kan dat vanaf nu.’”

Stekelenburg legt uit dat de implementatie van AI ervoor zou zorgen dat die ‘zinnetjes’ de laatste zouden zijn voor de NOS-commentatoren, die vervolgens hun werk kwijt zouden zijn. “Het past wel bij Arno om het op een beetje een atypische manier te doen met dat mailtje, dus de meesten geloofden het eigenlijk wel.” Van Ramshorst vertelt hoe Vermeulen tijdens de online vergadering bekendmaakte dat het een grap was door een briefje met “1 april” erop in beeld te brengen.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Gecancelde Viaplay-commentator Jean-Paul Rison reageert voor het eerst op ophef 🔗

👉 Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK 🔗

👉 'Misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet' 🔗

👉 'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗