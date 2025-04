Kijkers zijn het helemaal beu tijdens Real Madrid - Sociedad en eisen dat Ziggo Sport actie onderneemt

Real Madrid en Real Sociedad verzorgden dinsdagavond weliswaar een waar spektakelstuk in de halve finale van de Copa del Rey, maar wie enkel naar het commentaar van Sierd de Vos luisterde, zal hebben gedacht dat het allemaal niet zo bijzonder was. De commentator van Ziggo Sport stond jaren bekend om zijn enthousiaste verslaggeving - waarin hij soms nog weleens doorsloeg - maar daarvan is nog vandaag de dag weinig over. Van enthousiasme was tijdens Real Madrid - Real Sociedad weinig te merken bij De Vos en dat leidt op social media tot massale kritiek op de commentator.

De halve finales van de Copa del Rey hebben tot op heden geen moment verveeld. Het heenduel tussen Real Sociedad en Real Madrid leverde weliswaar slechts één doelpunt op, maar was ook voor de neutrale kijker een interessant schouwspel. FC Barcelona en Atlético Madrid hielden tijdens hun eerste ontmoeting in de strijd om een plekje in de finale geen moment hun voeten van het gaspedaal. Atlético Madrid kwam al vroeg op een 0-2 voorsprong, maar FC Barcelona knokte zich op indrukwekkende wijze terug en leek met 4-2 te gaan winnen. Atlético gaf zich echter niet zomaar gewonnen en sleepte er uiteindelijk nog een gelijkspel uit (4-4).

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sierd de Vos gaat als vanouds helemaal uit zijn dak na prachtgoal Azpilicueta

Atlético Madrid en FC Barcelona spelen woensdagavond hun return, wetende dat in de eindstrijd de confrontatie wacht met Real Madrid. De formatie van coach Carlo Ancelotti verzekerde zich dinsdag ten koste van Real Sociedad van een ticket voor de finale. Van harte ging dat echter niet. De 0-1 voorsprong uit de heenwedstrijd was na ruim een kwartier voetballen al verdwenen. Ander Barrenetxea opende na zestien minuten de score namens de bezoekers uit San Sebastían. Hoe het commentaar van De Vos klonk bij dat doelpunt? “Hier ineens de kans voor Barrenetxea… En 1-1 over twee wedstrijden! 1-0 hier in Bernabéu”, zo klonk het uit de mond van de commentator, waarna het opvallend lang stil was.

Real Sociedad kon niet heel lang van de voorsprong genieten. Nog geen kwartier later bracht Endrick Felipe Real Madrid langszij en over twee wedstrijden gezien op een 2-1 voorsprong. “Doelpunt. Schitterende goal van Endrick. Achttien jaar, zijn vijfde doelpunt in de Copa. Uit het niets en ook hulde voor die pass van Vinícius”, zei De Vos. Daar werd Vinícius Júnior dus nog wel gecomplimenteerd voor zijn actie, maar in de tweede helft bleef een compliment - dat toch echt wel op zijn plaats was - opvallend uit. Nadat een eigen doelpunt van David Alaba Real Sociedad na 72 minuten op een 1-2 voorsprong had gebracht en Mikel Oyarzabal de stand zelfs naar 1-3 had getild, maakte Jude Bellingham er 2-3 van. Dat deed de Engelsman na een schitterende actie van Vinícius, maar De Vos leek daar anders over te denken. “Vinícius… Traoré had dat trucje nog niet door. Bellingham, 2-3.”

LEES OOK: Walgelijke opmerking: Sierd de Vos toont zich van lelijke kant tijdens FC Barcelona - Valencia

Real Sociedad nam voor 1 minuut de leiding, maar daar was Real Madrid gelijk weer met een antwoord 👀

Zelfs de stagiair houdt het niet meer bij, maar wat een wedstrijd 🔥#ZiggoSport #CopaDelRey #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/KjTU4sPXzq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 1, 2025

Massale kritiek op De Vos

Onder de tweet van de twee doelpunten die vliegensvlug achter elkaar vielen, reageert iemand al met ‘neutraal stukje commentaar zeg’, met daarachter een lachende emoji. De kritiek op De Vos barstte echter pas écht los in blessuretijd. Nadat Aurélien Tchouaméni Real Madrid op 3-3 had gekopt, knikte Oyarzabal de ploegen in de derde minuut van de extra tijd de verlenging in. De Vos dacht in eerste instantie aan een eigen doelpunt en hield zich sowieso opvallend stil. “Echt ongekend, een hele bizarre wedstrijd in de halve finale en dan dit commentaar erbij. Wat bezielt jullie om die Sierd de Vos toch elke keer bij grote wedstrijden te zetten? Serieus gewoon minder leuk kijken zo”, schrijft iemand op X. Daar sluiten velen zich bij aan. “Een geweldige corner zegt die, kap met deze niet gepassioneerde oude man”, “het is wel klaar met Sierd lijkt me?” en “Sierd is een legende maar het is tijd om afscheid te nemen”, zo klinkt het onder dezelfde tweet.

Ook bij het beslissende doelpunt van Antonio Rüdiger in minuut 115 (de 4-4 en daarmee 5-4 over twee wedstrijden) ging De Vos de mist in. Hij dacht in eerste instantie dat Bellingham de bal binnen had gekopt, terwijl het alleen al aan de reactie van Rüdiger duidelijk zichtbaar was dat de Duitser de bal had verlengd. “Echt ik ben Sierd inmiddels ZO ZAT. Real Sociedad scoort in minuut 93 in een krankzinnige wedstrijd de 3-4 en Sierd de Vos is gewoon stil om het vervolgens nog verkeerd te zien ook. @ZS_Voetbal het is mooi geweest”, zo schrijft iemand. Veel kijkers zijn klaar met de commentator, zo wordt wel duidelijk. “Sierd de Vos krijgt het voor elkaar om een geweldige wedstrijd echt MEGA saai te laten lijken. Een kunst op zich.”

Sierd de Vos krijgt het voor elkaar om een geweldige wedstrijd echt MEGA saai te laten lijken. Een kunst op zich #rmarso — Elske (@elsadrianne) April 1, 2025 het is toch ongeloofelijk heb je zo’n wereldpot zit die emotieloze sierd de vos commentaar te geven, wil een commentator die me hype geeft@ZS_Voetbal — J. (@wiefferball) April 1, 2025 Echt ongekend, een hele bizarre wedstrijd in de halve finale en dan dit commentaar er bij. Wat bezielt jullie om die Sierd de Vos toch elke keer bij grote wedstrijden te zetten? Serieus gewoon minder leuk kijken zo. — Jeff (@GodtsEra) April 1, 2025 Als Wytse hier had becommentarieerd had de wedstrijd nog 3x leuker geweest qua belevenis. Maarja what’s new met Sierd de Vos, het duurt al maandenlang voort maar het boeit jullie niks. — Lazialità1900 (@Ruben_SSL) April 1, 2025 Het plezier van het kijken naar de Spaanse voetbalcompetitie is door Sierd de Vos helemaal verpest. Gisteravond een spektakel bij Real Sociedad - Real Madrid en meneer reageert laat, emotieloos en ongeïnspireerd. Hij eruit of ik eruit (lees: ga niet meer kijken) #ZiggoSport — Leon Plomp (@leonplomp) April 2, 2025 Onvoorstelbaar hoe slecht Sierd inmiddels is. Alsof ie op z’n mobiel een spelletje zit te spelen, en opschrikt door de treffer.



Blijft eerst paar tellen stil, om daarna twee gigantische fouten te maken …. https://t.co/SDxo1W61W5 — Bart Werts (@bartwerts) April 2, 2025 Sierd kan écht niet meer https://t.co/1Z7pP3vsAY — youri (@fryouri1908) April 1, 2025

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Het resterende programma van Barcelona, Real en Atlético: op deze datum wordt El Clásico gespeeld. 🔗

👉 Het is wel duidelijke welke speler van het Nederlands elftal zich in de afgelopen interlandperiode in de kijker heeft gespeeld bij Real Madrid. 🔗

👉 Real Madrid-icoon Luka Modric (39) heeft de knoop doorgehakt over zijn sportieve toekomst. 🔗

👉 Een in Catalonië gevestigde sportkrant walgt van Real Madrid. "Dit overkwam Barça ook en zij huilden niet." 🔗

👉 Elsa Izac (50), de voormalig minnares van Thibaut Courtois, doet een beroep op de keeper van Real Madrid. 🔗