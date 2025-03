Sierd de Vos gaat als vanouds helemaal uit zijn dak na prachtgoal Azpilicueta

Sierd de Vos geniet tijdens de wedstrijd Espanyol - Atlético Madrid flink. De commentator van Ziggo Sport wordt in de 38e minuut verrast door een heerlijke volley van en gaat als vanouds uit zijn dak.

De Vos wordt dit seizoen meermaals flink bekritiseerd, enerzijds aangezien de commentator steeds meer fouten lijkt te maken, anderzijds omdat er een stuk minder enthousiasme bij hem te merken is dan voorheen. Waar dat precies aan ligt, is onduidelijk. Maar mogelijk zorgt het lenteweer voor wat meer passie bij De Vos, want zaterdag is hij weer aardig op dreef.

De commentator mag namelijk het verslag doen bij Espanyol - Atlético in zijn favoriete competitie: La Liga. Voor de Madrilenen is deze wedstrijd enorm belangrijk om de aansluiting met titelconcurrenten FC Barcelona en Real Madrid te houden. In de 38e minuut slaat de ploeg van Diego Simeone een flinke slag, wanneer Azpilicueta een afgeslagen bal vol op de pantoffel neemt. Keeper Joan Garcia is kansloos en ziet de bal in de kruising vliegen: 0-1.

LEES OOK: Pasveer en Klaassen noemen kantelpunt bij Ajax: 'Farioli had toch gelijk'

De Vos reageert met passie en overgave op dit moment. "Een geweldige goal! Een geweldige goal, Azpilicueta. De hele bank van Atlético staat voor de winnaar van de Champions League een paar jaar geleden, bij Chelsea. Wat een enorme goal." Dan komt de herhaling in beeld. "Hier komt-ie: bam! Hohoho."

