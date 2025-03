Pasveer en Klaassen noemen kantelpunt bij Ajax: 'Farioli had toch gelijk'

Weinig mensen hadden voorafgaand aan het seizoen voorspeld dat Ajax op dit moment nog mee zou doen om de landstitel. en weten echter precies wanneer het geloof bij spelers van Ajax een enorme boost kreeg. Door de overwinningen tegen Feyenoord en PSV eind oktober en begin november nam het geloof in Francesco Farioli toe.

Tijdens de eerste seizoenshelft vielen de opstellingen van Farioli flink op, omdat er veel werd gerouleerd bij de Amsterdammers. Dat gebeurde ook rond de toppers tegen Feyenoord (0-2) en PSV (3-2). Ajax speelde op woensdag 30 oktober tegen de Rotterdammers in De Kuip en de zaterdag erna kwam PSV op bezoek. Om zijn ploeg optimaal voor te bereiden op de twee toppers, begon Farioli de zondag ervoor, thuis tegen Willem II (1-0), met een flink gewijzigd elftal. De Italiaan voerde maar liefst tien wijzigingen door in de opstelling van Ajax, waarbij spelers als Jorrel Hato, Jordan Henderson en Kenneth Taylor op de bank moesten plaatsnemen.

Artikel gaat verder onder video

Op het officiële YouTube-kanaal van Ajax wordt die beslissing nog eens nabesproken door Remko Pasveer. "Hij (Farioli, red.) gooide het hele elftal op de schop. Dat was eigenlijk best spannend, gaat dat goed of gaat dat niet goed? De trainer had een plan, wat toch wel een duidelijk risicootje was." Farioli stelde vervolgens tegen de topclubs twee keer zijn beste spelers op en won uiteindelijk alle drie de wedstrijden, wat Ajax een enorme boost gaf. "Toen dat plan goed uitpakte, krijg je toch het gevoel van: de trainer had toch gelijk. En dan krijg je een wisselwerking. Die week heeft ons al team heel erg naar elkaar toegebracht."

Davy Klaassen ziet ook in hoe belangrijk de 'testen' tegen Feyenoord en PSV wel zijn gebleken. "Tot dat moment hadden we nog niet echt de grote teams tegen gehad. Toen moesten we het laten zien en het we hebben het aan onszelf bewezen. Daar krijg je ook zelfvertrouwen van als team." Volgens de geroutineerde middenvelder heeft de overwinning van Ajax op PSV nog lang zijn effect gehad op de Eindhovense concurrent. "Rond die tijd verloor PSV ook een wedstrijd, volgens mij (klopt overigens niet, PSV was al een tijdje ongeslagen, red.). Tegen ons verloren ze dan. Daarvoor had je toch het gevoel dat iedereen dacht dat Ajax wel van PSV zou verliezen. Dit is voor ons een ommekeer geweest, maar ook voor de tegenstanders. Die dachten opeens: bij PSV valt toch wel iets te halen." PSV zou overigens nog zes wedstrijden na het duel tegen Ajax winnen, voordat het in een crisis belandde.

