'Oranje-duo is goed genoeg voor Real Madrid'

José Fortes Rodríguez zou graag voor Real Madrid zien spelen. Dat laat zijn zaakwaarnemer weten in de Spaanse krant Marca. Volgens de oud-voetballer zou ook de potentie hebben om voor Los Blancos te spelen.

Fortes Rodríguez speelde als voetballer voor AZ en RBC Roosendaal, waarna hij als zaakwaarnemer aan de slag ging voor de organisatie van wijlen Mino Raiola. Als leider van Team Raiola behartigt de Spanjaard de belangen van menig voetballer. Namen als Justin Kluivert, Gianluigi Donnarumma en Brian Brobbey vallen onder zijn portefeuille.

Ook Gravenberch is één van de door Fortes Rodríguez geadviseerde spelers. In gesprek met Marca vertelt de zaakwaarnemer over zijn overstap afgelopen zomer van Bayern München naar Liverpool, waar Gravenberch het uitstekend doet: “We hadden duidelijk voor ogen dat hij naar Liverpool moest. Hij paste perfect in dit team.” Ook voor een volgende club heeft Fortes Rodríguez alvast een idee in gedachten voor de oud-Ajacied: “Hij heeft het niveau dat nodig is voor Real Madrid. We zouden hem graag voor hen laten spelen, maar Liverpool zal er veel geld voor vragen.”

Naast Gravenberch is ook Van de Ven ‘klant’ van Team Raiola. De verdediger van Tottenham Hotspur en het Nederlands elftal heeft volgens Fortes Rodríguez ‘de potentie om ooit voor een grote club als Real Madrid te spelen’ . “Bovendien heeft Madrid een speler met zijn talenten nodig achterin”, aldus de spelersmakelaar, die lovend is over de Nederlander: “Micky voldoet aan de eigenschap dat hij een geboren werker is. Na zijn blessure zal hij terugkeren naar een hoog niveau, vergelijkbaar met dat van elke grote speler.”

