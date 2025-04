Van der Gijp geniet van brutale uitspraak Max Verstappen: 'Ik vind dat zo mooi'

René van der Gijp heeft genoten van de overwinning van Formule 1-coureur Max Verstappen in de Grand Prix van Japan. Ook de reactie die Verstappen na de race gaf, kan op goedkeuring rekenen van de oud-voetballer.

In de derde Grand Prix van het Formule 1-seizoen pakte Verstappen zijn eerste overwinning. De coureur heeft bij zijn team Red Bull beslist niet de beste auto, stipte Verstappen na afloop zelf ook aan. "Ik wil er niet eens aan denken als ik in die andere auto had gezeten", zei hij lachend tegen Viaplay. "Dan had je mij niet meer gezien. Misschien was ik dan al in Tokio geweest. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Dat gaat ook niet gebeuren."

Van der Gijp kan ervan genieten. “Het is ook mooi dat je zo’n Formule 1-wedstrijd wint en vervolgens zegt: ‘Stel je voor dat ik in de auto achter me gezeten had, dan had ik ze gewoon acht ronden ingehaald.’ Dat is toch ook heel goed om te zeggen. ‘Dan had ik nog gewoon een restaurantje kunnen pakken na drie kwartier rijden, om de auto een beetje te laten afkoelen’. Dat vind ik zo goed, als je dat zegt. Dat zou Ruud Gullit kunnen zeggen”, lacht Van der Gijp bij de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Om zijn punt kracht bij te zetten, lepelt Van der Gijp een anekdote over Gullit op. “Ruud speelde altijd achter me. Hij legde voor een wedstrijd tegen FC Groningen zijn arm om Jan van Dijk (speler van FC Groningen, red.) en vroeg: ‘Doe je vandaag een beetje je best, Jan?’ Dat vond ik zo leuk. Jan van Dijk had geen idee wat hij daarmee aan moest.”

