Willie Overtoom windt zich op: 'Hier wordt veel te weinig aandacht aan besteed'

Willie Overtoom windt zich op over de manier waarop de jeugdopleidingen in Nederland zijn ingericht. De voormalig voetballer is van mening dat er meer aandacht moet worden besteed aan spelers die het spel tactisch beter begrijpen dan leeftijdsgenoten. Als het aan Overtoom ligt, dan worden deze jongen op een hoger niveau uitgedaagd.

Overtoom heeft naar eigen zeggen 'een bovengemiddelde interesse' in de manier waarop de jeugd opgeleid wordt in Nederland. De oud-voetballer van onder meer AZ en Heracles Almelo stelt dat er op veel gebieden vooruitgang is geboekt, maar dat er ook 'tekenen van achteruitgang' zijn.

"Wat ik bijzonder interessant vind, is de manier waarop clubs omgaan met dispensatie en hoe ze meer geduld hebben met kleinere spelers. Hoewel ik hier geen grote voorstander van ben, geloof ik dat een andere benadering veel meer potentieel uit deze jongens kan halen", aldus Overtoom op X. Welke benadering dat dan moet zijn? Dat is 'een interessante discussie' volgens de oud-middenvelder. "Het is ook fascinerend om te zien wie momenteel als de beste spelers worden beschouwd; vaak worden zij naar voren geschoven, hetzij vanwege hun fysieke kwaliteiten, hetzij vanwege hun technische vaardigheden in vergelijking met leeftijdsgenoten."

"Wat ik misschien nog wel belangrijker vind, en waar veel te weinig aandacht aan wordt besteed, zijn de spelers die technisch misschien niet veel verder zijn, maar die tactisch het spel beter begrijpen dan hun leeftijdsgenoten. Waarom worden deze jongens niet op een hoger niveau uitgedaagd?", vraagt Overtoom zich af.

Overtoom breekt lans voor 'tactische spelers'

Overtoom geeft aan dat 'we allemaal hebben gevoetbald' en dat het erg moeilijk kan zijn voor jonge spelers als de spelers om hem heen niet op 'hetzelfde denkniveau' zitten. "Deze jongens kiezen posities die anderen niet opmerken, willen soms met één of twee aanrakingen spelen of zien mogelijkheden voor steekpasses die anderen niet zien, allemaal met het doel om tegenstanders zo snel mogelijk te passeren", gaat Overtoom verder.

De oud-AZ'er denkt dat het jonge spelers beperkt en dat er soms wordt gedacht dat deze jonge spelers niet goed genoeg zijn. "Terwijl ik toch veel spelers zie die dat wel zijn. Het is opmerkelijk dat hier nauwelijks naar gekeken wordt, terwijl de focus vaak ligt op de spelers die nu als de besten worden gezien, en dat hoeft niet per se te betekenen dat ze dat ook op latere leeftijd blijven", besluit hij op X.

