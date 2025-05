Kampioensschaal gearriveerd in Groningen: 'Dit is een rit voor niks geweest'

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, is met de kampioensschaal afgereisd naar de Euroborg, waar Ajax zich in het uitduel met FC Groningen kan verzekeren van de 37ste landstitel in de clubgeschiedenis. ESPN-analist Mario Been denkt echter dat de bestuurster voor niets met de trofee in de auto is gestapt.

Koploper Ajax zag de comfortabele negen punten voorsprong op naaste belager PSV de afgelopen weken als sneeuw voor de zon verdwijnen. Door de nederlagen tegen FC Utrecht (4-0) en NEC (0-3) en tussendoor het gelijkspel tegen Sparta Rotterdam (1-1) staan de Eindhovenaren, die geen steken lieten vallen, nog maar een enkel puntje achter op de Amsterdammers. Desondanks kan Ajax woensdagavond beslag leggen op de titel. De ploeg van trainer Francesco Farioli moet dan wel winnen in Groningen én PSV moet dan tegelijkertijd in eigen huis verliezen van Heracles Almelo.

Omdat Ajax woensdag als enige club de titel zou kunnen grijpen, is de bijbehorende schaal door Van Leeuwen naar Groningen gebracht. Beelden van haar aankomst in de parkeergarage onder de Euroborg worden gedeeld in De Eretribune op ESPN. Te zien is hoe Van Leeuwen de trofee uit de beschermende koffer haalt en hem even toont aan de verzamelde media, alvorens de schaal mee te nemen naar boven.

"Dit is een rit voor niks geweest", zegt analist Mario Been terwijl de beelden vertoond worden. "Ja, theoretisch gezien kan Ajax hem pakken. Maar dat zie ik niet gebeuren", aldus de oud-voetballer en -trainer van onder meer Feyenoord. "Ja, ik weet dat dit de Eredivisie is. Maar waar is het op gebaseerd dat Ajax dadelijk ineens kan winnen bij Groningen?" Marciano Vink vult aan: "Tegen Utrecht hebben ze eigenlijk met dit elftal, een voetballend elftal, echt heel goed gespeeld. Maar ze zijn weggecounterd, met name door Cathline en Rodríguez. En scoren bij Groningen, is best moeizaam", aldus de oud-speler van de Amsterdammers.

