Journaliste heeft transfernieuws over Ajax: 'Hij gaat Amsterdam verlaten'

lijkt bezig aan zijn laatste weken bij Ajax. De kans is klein dat Ajax een poging zal ondernemen om de huurling van Juventus langer aan zich te binden. Dat meldt journalist Chiara Papanicolaou van Tuttosport.

Ajax haalde Rugani afgelopen zomer op huurbasis binnen, zonder optie tot koop. Volgens de journalist van de Italiaanse sportkrant is er nog geen contact geweest tussen Ajax en Juventus over de plannen voor volgend seizoen. Daaruit wordt de conclusie getrokken dat Rugani op de weg terug is naar Juventus. Naar verluidt is zijn zaakwaarnemer al op zoek naar een nieuwe club en behoort een stap naar de Amerikaanse Major League Soccer tot de opties.

Artikel gaat verder onder video

De dertigjarige verdediger kwam dit seizoen tot 26 officiële wedstrijden voor Ajax, waarvan 11 als invaller. Hij kreeg na de nederlaag tegen NEC (0-3) van zondag veel kritiek: Wim Kieft noemde hem zelfs 'de allerslechtste voetballer van de Eredivisie'. Journalist Valentijn Driessen beweerde dat meerdere ploeggenoten van Rugani in de aanloop naar het duel een verzoek hadden ingediend bij trainer Francesco Farioli om niet met de verdediger te starten.

Rugani is al sinds 2012 verbonden aan Juventus, en kwam vervolgens via Empoli, Stade Rennais, Cagliari bij Ajax terecht. De routinier heeft zeven interlands voor het Italiaanse elftal en 148 voor De Oude Dame achter zijn naam, maar een echt gewaardeerde kracht is hij in Italië nooit geweest. Veel Juventus-fans vinden en vonden hem niet goed genoeg voor de club uit Turijn.

