Ajax neemt geen risico: opvallende maatregel tegen FC Groningen

De spelersbus van Ajax is niet op de gebruikelijke plek aangekomen voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De koploper van de Eredivisie kwam binnen via de achterkant van het stadion, uit angst voor mogelijke actief van de supporters van FC Groningen.

ESPN-journalist Cristian Willaert licht de gang van zaken toe aan het begin van de uitzending van De Eretribune, waarin de bomvolle Eredivisie-speelronde wordt geanalyseerd. “Goedenavond vanuit Groningen”, zei hij. “Jullie denken natuurlijk: waar staat die Cristian Willaert nu, dit lijkt helemaal niet op de Euroborg. Nou, dit is de achterkant van het stadion. De bus is hier aangekomen, vanwege alle veiligheidsmaatregelen en vrees voor supportersacties. Om te zorgen dat de spelers geen last hebben van eventuele storende acties.”

Eerder werd al duidelijk dat een verstoring dreigt bij de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax. Volgens het Dagblad van het Noorden is in ‘de wandelgangen’ duidelijk geworden dat de hooligans van FC Groningen de wedstrijd willen verstoren als Ajax kampioen dreigt te worden. Daarvoor zijn de Amsterdammers nu dus afhankelijk van PSV. Ze zullen ten eerste zelf moeten zien te winnen van FC Groningen. Om kampioen te worden, moet PSV in dat geval verliezen van Heracles Almelo.

De kans dat dit gebeurt is klein, maar FC Groningen heeft desondanks het zekere voor het onzekere genomen. Zo wordt voor het eerst in de historie van FC Groningen de kaartverkoop voor een wedstrijd gekoppeld aan ID-controle bij de ingang van het stadion. Dat is een van de maatregelen die wordt getroffen om de kans op ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Ajax zo klein mogelijk te houden.

