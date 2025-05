Ajax-target bevestigt gesprekken: 'Zou graag voor een grote club als Ajax spelen'

bevestigt tegenover Paraguayaanse media dat Ajax interesse in hem heeft en dat er inmiddels gesprekken gaande zijn. De 23-jarige middenvelder, die uitkomt voor het Argentijnse CA Talleres, zegt graag de overstap naar de Johan Cruijff ArenA te willen maken.

Gisteren (dinsdag) kwamen verschillende Zuid-Amerikaanse media al met het nieuws dat Ajax interesse heeft in Galarza, die over zowel de Paraguayaanse als de Boliviaanse nationaliteit beschikt maar zijn A-interlands (zeven stuks tot op heden) voor Paraguay speelt. De Amsterdammers zouden de ontsnappingsclausule ter waarde van zes miljoen euro in het contract van Galarza willen lichten. De interesse werd bevestigd door zaakwaarnemer Regis Marques.

"Ja, ik weet dat ze bij elkaar zijn gekomen", bevestigt Galarza zelf tegenover Cardinal Deportivo. "Ik zou graag voor een grote club als Ajax spelen, maar er zijn zaken die niet van mij afhangen", wordt de middenvelder geciteerd. Galarza kan zowel 'op 8' als 'op 6' uit de voeten. Ajax lijkt deze zomer afscheid te gaan nemen van onder meer Jordan Henderson en Kenneth Taylor, op wiens posities Galarza zich lijkt te kunnen gaan richten.

🚨🚨Matías Galarza en el #CardinalDeportivo: “si, sé que se juntaron, y me encantaría jugar en un club grande como el Ajax, pero hay cosas que no dependen de mi” @ABCDigital #Talleres #Paraguay #Ajax pic.twitter.com/PGAlkKLqKf — Jorge Chipi Vera (@ChipiVera89) May 21, 2025

