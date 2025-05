Anthony Correia ontkracht wild verhaal van Kraay junior over Youssef El Kachati: ‘Nog nooit gebeurd!’

Anthony Correia ontkent dat dit seizoen op eigen initiatief de training van Telsar heeft verlaten. Die suggestie wordt donderdagavond voorafgaand aan de finale van de play-offs om promotie naar Eredivisie tegen Telstar gedaan door Hans Kraay junior.

Telstar speelt donderdag op eigen veld het eerste duel met Willem II in de finale van de play-offs om promotie naar Eredivisie. Bij de formatie uit Velsen zullen de ogen gericht zijn op El Kachati, die dit seizoen in 43 officiële wedstrijden reeds 23 doelpunten en 6 assists noteerde. Kraay junior suggereert in gesprek met Correia dat de spits een kort lontje heeft: “Is El Kachati rustig in zijn kop?”, vraagt de verslaggever van ESPN aan de hoofdtrainer van Telstar.

“Nooit”, reageert Correia gekscherend en met een grote glimlach. De trainer vervolgt: “El Kachati is er klaar voor, maar ik denk niet dat hij rustig is in zijn kop. Maar hij is aan.”

Kraay junior: “Ik hoorde dat El Kachati af en toe gewoon van de training wegloopt en na de training bij jou komt en zegt: sorry trainer.”

Dat gerucht wordt door Correi meteen ontkracht: “Nee, hij loopt nooit van de training weg.” De oefenmeester voegt daar gekscherend aan toe: “Incidenteel wordt hij weggestuurd. Haha.”

“Nee, hoor. Ook niet, ook niet”, vervolgt Correi op serieuze toon. “Die verhalen zijn leuk om de wereld in te brengen. Eerlijk is eerlijk: hij is dit seizoen wel wat emotioneler. Maar ik was vroeger zelf ook zo. Is dat erg? Nee, joh. Dat is juist zijn kracht. Het gaat erom dat we die kracht polijsten. Dat maakt ook dat hij blijft gaan en druk blijft zetten: er zit zoveel energie in die jongen.”

“Soms ontploft hij weleens in een wedstrijd of op een training. Dan pakken we hem bij ons en gaan we in gesprek. Dat gaat echt altijd goed. Maar hij is nog nooit weggelopen bij de training”, besluit Correi.

