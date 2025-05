Bekersprookje Arminia Bielefeld strandt in finale tegen Stuttgart, PSG houdt zicht op treble

In de finale van de DFB Pokal heeft VfB Stuttgart op overtuigende wijze afgerekend met derdedivisieclub Arminia Bielefeld (2-4), waardoor een nieuw bekersprookje uitblijft. Paris Saint-Germain heeft in Frankrijk beslag gelegd op de Coupe de France ten koste van Stade Reims (3-0), waardoor de ploeg van Luis Enrique zicht houdt op de treble.

Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart (2-4)

In het Duitse bekertoernooi vond dit seizoen een heus sprookje waar. Arminia Bielefeld, dat uitkomt in de 3. Liga, wist onderweg naar de finale onder meer af te rekenen met SC Freiburg, Werder Bremen en bekerhouder Bayer Leverkusen. Daarin mocht de stuntploeg het zaterdagavond opnemen tegen Stuttgart, de nummer negen van de Bundesliga.

Artikel gaat verder onder video

In het Olympiastadion bleek al snel dat een nieuwe stunt er niet in zat voor Arminia, aangezien Stuttgart binnen een halfuur al met 0-3 voor stond. De openingstreffer kwam op naam van Nick Woltemade, waarna Enzo Millot en Deniz Undav de avond nog pijnlijker maakten voor Arminia. Na ruim een uur spelen werd het zelfs 0-4 via weer Millot. In de laatste tien minuten van de wedstrijd deed de derdedivisionist nog wel wat terug via Julian Kania en schoot Josha Vagnoman nog in eigen goal, maar het was te laat voor een comeback. Voor Stuttgart is het de eerste prijs sinds het landskampioenschap in 2007 en de eerste bekerwinst sinds 1997.

Paris Saint-Germain – Stade Reims (3-0)

Nadat PSG zich begin april voor de vierde keer op rij tot kampioen van Frankrijk kroonde, ging de focus volledig naar de Coupe de France en de Champions League. In het miljardenbal werd in de halve finales over twee wedstrijden afgerekend met Arsenal. Voordat de focus op de finale tegen Internazionale kon, moest PSG het in het Stade de France eerst opnemen tegen Stade Reims – de nummer zestien in Ligue 1 – in de finale van de Franse beker.

Het verschil op de ranglijst in de competitie was ook in de finale van het bekertoernooi duidelijk. Na ruim een kwartier was het Bradley Barcola die het overwicht in score uitdrukte. Slechts drie minuten na zijn openingstreffer wist de 22-jarige buitenspeler met zijn tweede van de avond een einde te maken aan de droom van Reims. Vlak voor rust was het Achraf Hakimi die de eindstand op het bord zette. Daarmee legt PSG naast de landstitel ook beslag op de Franse beker en heeft de ploeg van Enrique zelfs nog zicht op de treble.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Koevermans ergert zich dood: 'Helemaal klaar mee, ongelooflijk' 🔗

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Gullit ziet schandaal in Nederland: 'Ze moesten van het veld lopen!' 🔗

👉 'Knapste Nederlandse voetballer' krijgt prachtige prijs in Premier League 🔗

👉 'Geschenk uit de hemel' zorgt voor lachende gezichten bij Feyenoord 🔗