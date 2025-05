Driessen verrast met kampioensvoorspelling: ‘Ik denk uiteindelijk dat…’

Valentijn Driessen heeft zich uitgelaten over de titelstrijd, na de bizarre ontwikkelingen in de 33ste speelronde van de Eredivisie. Ajax speelde op het laatste moment gelijk bij FC Groningen (2-2), terwijl PSV met 4-1 won van Heracles en zo de koppositie overnam. Driessen komt met een verrassende draai in zijn voorspelling van het landskampioenschap.

Het gaat de dag na de wedstrijd tussen Groningen en Ajax vooral over het opstootje dat na het laatste fluitsignaal ontstond. Etienne Vaessen had daarin een hoofdrol, want de doelman leek klappen uit te delen. Driessen oordeelt over Vaessen in een video-item van De Telegraaf: “Af en toe zit er wel een steekje los bij die jongen.”

“Maar het zal Groningen een zorg zijn”, vervolgt de chef voetbal van de krant. “Zij hebben het kampioenschap van Ajax voorlopig verknald, want er is natuurlijk nog wel een speelronde te gaan. Ik denk uiteindelijk dat PSV kampioen gaat worden en Ajax wordt tweede."

De voorspelling van Driessen is opvallend, want vier dagen geleden was de journalist er nog zeker van dat de Amsterdammers aan het langste eind zouden trekken, zo vertelde hij in Vandaag Inside. Ajax had de dag ervoor met 0-3 verloren van NEC Nijmegen en werd veelal bestempeld als aangeschoten wild, maar Driessen bleef overtuigd: “Ja, die worden kampioen. Ze staan één punt voor. Iedereen doet heel zenuwachtig, maar ze hebben alles nog in eigen hand.”

