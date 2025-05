Perez snoeihard: 'Een schande, failliet van het Nederlands voetbal'

Kenneth Perez is niet te spreken over het vertoonde spel van Ajax tijdens de veelbesproken wedstrijd tegen FC Groningen (2-2). Ajax raakte de koppositie kwijt aan PSV, maar kan nog altijd kampioen worden. Perez laat tijdens het ESPN-programma Voetbalpraat blijken dat hij dat scenario ‘het failliet van het Nederlands voetbal’ zou vinden.

In Voetbalpraat wordt de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax besproken. Het spel van de ploeg van Francesco Farioli was niet al te best, lijkt de conclusie: “Als de backs de bal kregen, boem, schoten ze hem naar voren”, zegt Perez, die met zijn handen naar zijn voorhoofd grijpt: “Hoezo?”

“Ze spelen wel bij Ajax, hè. Ze kunnen allemaal goed voetballen”, brengt Danny Koevermans ertegenin. Karim El Ahmadi is het er geheel mee oneens: "Ik vind wel dat er bij Ajax meer spelers lopen die goed zijn zonder bal dan mét bal.” Perez lacht om de opmerking van El Ahmadi: “Hij zegt het ook met een stalen gezicht!” El Ahmadi noemt Steven Berghuis en Kenneth Taylor als spelers die ‘goed aan de bal’ zijn, maar: “Voor de rest valt het ook wel mee. Mika Godts raakt ook bijna niks vandaag (woensdag, red.)”

Perez haalt nog een wisselvallige speler aan: “En Bertrand Traoré is natuurlijk het ene moment 23 en het andere moment 46. Echt, hij struikelt over zijn benen, maar ook heeft hij weer heerlijke acties.” De analist trekt zijn conclusie, kijkend naar het spelersmateriaal van Ajax: “Het zou natuurlijk eigenlijk een schande zijn, het failliet zijn van het Nederlands voetbal als dit Ajax met deze kwaliteit kampioen zou worden.”

