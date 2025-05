Dubbel feest voor PSV-supporter Max Verstappen: 'Wat een dag, helemaal top'

Max Verstappen beleeft zondag een absolute topdag. De Formule 1-coureur boekte eerst zelf een zege tijdens de grand prix van Emilia-Romagna en hoorde na afloop van de race tot zijn grote vreugde dat zijn favoriete club PSV de landstitel definitief binnen had.

Regerend wereldkampioen Verstappen heeft dit seizoen bij tijd en wijle grote moeite om de snellere McLarens partij te bieden, maar was concurrenten Oscar Piastri en Lando Norris zondag in Imola de baas. De Red Bull-coureur staat wel nog altijd op de derde plaats in de strijd om de wereldtitel, maar de voorsprong van de leider in het klassement, Piastri, is door de zege van de Nederlander geslonken naar 22 punten.

Na afloop van de race verschijnt Verstappen voor de camera's van Viaplay, dat de Limburger uiteraard ook even feliciteert met de gebeurtenissen op Het Kasteel in Rotterdam. PSV was daar met 1-3 te sterk voor Sparta en stelde zo de landstitel veilig waar een paar weken geleden niemand in Eindhoven en vér daarbuiten meer van durfde te dromen. Ajax stond immers negen punten voor, maar omdat de Amsterdammers de afgelopen weken punten bleven morsen kon PSV de achterstand tóch inlopen en zo de titel van vorig seizoen prolongeren.

"Wat een dag is het vandaag. Jij wint, PSV kampioen", krijgt Verstappen voor de voeten geworpen. "Helemaal top", reageert de coureur. "Nee, dat had een paar weken geleden niemand meer zien aankomen. Maar na de laatste resultaten wel", aldus Verstappen.

