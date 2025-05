Engelse voetbalbond weert transvrouwen uit vrouwenvoetbal

De Engelse voetbalbond (FA) gaat transvrouwen vanaf volgend seizoen weren uit het vrouwenvoetbal. De bond heeft het besluit genomen na een rechterlijke uitspraak, die gemengde reacties heeft opgeleverd.

Het is een discussie die de afgelopen jaren veel gevoerd wordt. Hoe eerlijk is de deelname van transvrouwen aan (top)sport? En hoe rechtvaardig is het om hen vervolgens uit te sluiten van die sportevenementen? Voor sportorganisaties is het een controversieel onderwerp, waar wel degelijk beslissingen over gemaakt moeten worden.

De FA heeft voor het vrouwenvoetbal een besluit genomen. Per 1 juni mogen transvrouwen niet meer meedoen aan vrouwenvoetbal. De beslissing komt voort uit een uitspraak van het hoogste gerechtshof van Groot-Brittannië. Daarin werd gesteld dat alleen biologische vrouwen - en dus niet transvrouwen - volgens gelijkheidswetgeving voldoen aan de definitie van een vrouw. De beslissing werd met zorgen ontvangen door de transgendergemeenschap, maar de overheid verwelkomde langverwachte duidelijkheid.

Statement FA

De bond verklaart in een statement waarom het beleid tot de wijziging toestaat dat transvrouwen deelnemen aan vrouwenvoetbal: “Als organisatie van de nationale sport is het onze rol om voetbal toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, binnen de wet en het internationale beleid van de UEFA en de FIFA. Ons huidige beleid, waarin transvrouwen wel toegestaan zijn deel te nemen aan vrouwenvoetbal, is hierop gebaseerd.” Na de uitspraak van de rechter ziet de bond zich toch genoodzaakt nieuw beleid in te voeren: "Het is een complex onderwerp en we hebben ons altijd voorgenomen naar ontwikkelingen in wetgeving, wetenschap en organisatie van het voetbal te blijven kijken, om zo de nodige aanpassingen te door te voeren."

