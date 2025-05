FCUpdate Team van het Jaar: wie vonden jullie de beste linksback van 2024/25?

Nu het reguliere seizoen in de Eredivisie erop zit, gaat FCUpdate met jullie hulp op zoek naar het beste elftal van de competitie. Deze week nomineren we per positie een aantal spelers, waarna jullie het laatste woord krijgen en ons mogen laten weten wie er een plekje in het Team van het Jaar verdient. Wie vonden jullie de beste linksback van het seizoen 2024/25? Dit zijn de genomineerden!

Souffian El Karouani (FC Utrecht)

Wedstrijden: 34 | Doelpunten: 2 | Assists: 8

In zijn tweede seizoen bij FC Utrecht wist Souffian El Karouani (24) zich veelvuldig te onderscheiden. Vooral de aanvallende dadendrang van de linksback van de nummer vier van de Eredivisie springt in het oog. In het assistklassement van de competitie is El Karouani met acht stuks de hoogst geklasseerde verdediger, voor Givairo Read (zeven) en twee namen die we hieronder terugzien: Mauro Júnior en Jorrel Hato (beiden zes). In de winterstop had PSV al vergaande interesse in El Karouani, die het vertrek van Matteo Dams en Fredrik Oppegard moest opvangen. Ook clubs uit de Bundesliga en de Serie A hadden de Utrecht-back op dat moment op de korrel, zo onthulde El Karouani eind april zelf bij ESPN. Van een transfer kwam het echter niet, waarop hij onverstoorbaar doorraasde in Stadion Galgenwaard. Het zou maar zo kunnen dat El Karouani deze zomer alsnog een stap hogerop maakt, al zal Europa ingaan met FC Utrecht óók geen straf zijn voor de geboren Bosschenaar.

Calvin Verdonk (NEC)

Wedstrijden: 33 | Doelpunten: 1 | Assists: 1

El Karouani was afgelopen winter niet de enige kandidaat van PSV, zo werd in februari duidelijk. Ook naar Anass Salah-Eddine (die FC Twente uiteindelijk verruilde voor AS Roma) én NEC'er Calvin Verdonk (27) wierp de uiteindelijke landskampioen een lijntje uit. Verdonk bewijst de afgelopen seizoenen, inclusief het huidige, dat hij een prima back is op Eredivisieniveau en mag zich tegenwoordig ook international (van Indonesië) noemen. De bij Feyenoord opgeleide back, gezegend met een prima linkerbeen, ligt in Nijmegen nog vast tot medio 2028. Toch zou zijn toekomst zomaar eens elders kunnen liggen: "Ik heb het hier goed naar mijn zin. Als ik zo door blijf gaan kan er altijd interesse komen die mij aan het denken zet. Ik denk dan aan de top-vier competities of een top-drie club in Nederland", sprak Verdonk afgelopen winter nog.

Mauro Júnior (PSV)

Wedstrijden: 25 | Doelpunten: - | Assists: 6

Mauro Júnior (26) was ook dit seizoen zijn gewicht in goud waard voor het PSV van Peter Bosz, dat na een zinderende ontknoping tóch weer met de Schaal in handen stond. De geboren Braziliaan is met recht multifunctioneel te noemen: Mauro speelde in zijn loopbaan al op vrijwel elke positie, behalve in de spits en op doel. Vooral na de winterstop, waarin PSV Dams en Oppegard uitzwaaide, bewees hij zijn waarde echter vooral links achterin. Als linksback miste hij geen minuut van de laatste zeven wedstrijden, die door PSV allemaal werden gewonnen en waarin de negen punten achterstand op Ajax werden omgebogen in de uiteindelijke voorsprong van één punt die de titelstrijd besliste. Mauro leverde in de topper bij Feyenoord de assist bij de cruciale winnende goal van Noa Lang. Inmiddels lonkt mogelijk zelfs een debuut in Oranje: Mauro gaf eerder deze maand aan dat hij 'natuurlijk' in zou gaan op een eventuele uitnodiging voor het Nederlands elftal.

Jorrel Hato (Ajax)

Wedstrijden: 31 | Doelpunten: 2 | Assists: 6

Jorrel Hato zal zich het voorbije seizoen om meerdere redenen anders hebben voorgesteld. De tiener blies in maart negentien kaarsjes uit en speelde een dag vóór zijn verjaardag (als jongste speler ooit) zijn honderdste wedstrijd voor Ajax. Niet centraal achterin, de positie waarop hij op piepjonge leeftijd doorbrak, maar als linksback, want trainer Francesco Farioli zag in het toptalent een belangrijke rol weggelegd vleugelverdediger. Hato maakte zich zijn nieuwe positie snel eigen en leverde als back een grote bijdrage aan de successen die wel degelijk behaald werden in het uiteindelijk prijsloze seizoen van de Amsterdammers. De kans lijkt levensgroot aanwezig dat hij deze zomer zijn vleugels uitslaat en zijn loopbaan vervolgt bij een Europese grootmacht. Had Farioli het toch goed gezien...

Om in aanmerking te komen voor een nominatie moeten spelers minimaal 20 wedstrijden hebben gespeeld.

