Feyenoord presenteert nieuw thuisshirt: fans vallen over één detail

Feyenoord heeft dinsdagochtend het thuisshirt voor het seizoen 2025/26 gepresenteerd. Afgaande op de reacties op sociale media vinden supporters het tricot van kledingsponsor Castore behoorlijk aan de prijs. Ook met de manier waarop hoofdsponsor MediaMarkt wordt afgebeeld is lang niet iedereen even gelukkig.

Het nieuwe thuisshirt van Feyenoord ondergaat een aantal veranderingen ten opzichte van dat van het voorbije seizoen. Waren de kraag en de mouwen dit jaar nog zwart, is nu gekozen voor rood en wit. Ook het logo van de kledingsponsor is niet langer zwart, maar wordt in goud afgedrukt. Het logo van hoofdsponsor MediaMarkt is eveneens voorzien van een gouden omlijning.

Dat laatste detail valt niet bij alle supporters in de smaak. "Dat goud rondom MediaMarkt had niet gehoeven, zegmaar", reageert een fan onder de post op X waarin Feyenoord het nieuwe tenue presenteert. "Broekje is heel mooi! Shirtje ook, wel mijn twijfels over het goud rondom MediaMarkt. Wellicht groeit het", schrijft een tweede Feyenoord-supporter. "Is dat echt goud? Vandaar dat de prijs weer is gestegen", aldus een derde fan.

Het shirt is in de fanshop van Feyenoord voor een bedrag van 100 euro aan te schaffen, terwijl de Pro-uitvoering 140 euro kost. "Bloedmooi, maar wederom veel geld voor waarschijnlijk matige kwaliteit", toont een supporter zich kritisch. "Doe maar de prijs wat normaler maken, Feyenoord", schrijft een ander. "100 euro voor een Castore-shirtje", reageert een derde supporter.

