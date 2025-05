Steijn doet Feyenoord-fans na seizoensafsluiting direct een belofte

heeft de fans van Feyenoord direct na de seizoensafsluiting met FC Twente een belofte gedaan. De aanvallende middenvelder verhuist deze zomer naar De Kuip en weet honderd procent zeker dat hij ook daar veel gaat scoren. Hoeveel dat er precies gaan worden, durft hij niet te voorspellen.

Steijn zal met een dubbel gevoel terugkijken op het afgelopen seizoen. De middenvelder kroonde zich met 24 doelpunten tot topscorer van de Eredivisie, maar zag zijn ploeg in de finale van de play-offs om Europees voetbal net tekortkomen voor de zege tegen AZ: 3-2. Steijn had zijn ploeg in dat duel nog wel met twee treffers op een comfortabele voorsprong gezet, maar daarna slaagden de Alkmaarders erin een comeback uit te voeren.

Voor Steijn was het zijn laatste wedstrijd in het shirt van Twente, aangezien hij deze zomer de overstap naar Feyenoord maakt. “Het was echt een waanzinnig seizoen”, blikt Steijn bij ESPN terug op de voorbije voetbaljaargang. “In totaal heb ik in alle competities 31 goals gemaakt. Dat is krankzinnig voor een middenvelder. Dat is genieten. Er wacht mij een mooie periode bij Feyenoord.” Die transfer heeft hij dit seizoen afgedwongen, zo weet de topscorer van de Eredivisie. “Dat is heel gaaf en ik ben er superblij mee dat het zo gaat.”

Zijn twee treffers in Alkmaar kwamen op zeer verschillende wijze tot stand. Zo was zijn eerste doelpunt een benutte strafschop, terwijl zijn tweede van de avond uit een goede loopactie kwam. “Ik positioneer me overal in de zestien. Ik probeer de ruimtes te zoeken en te vinden”, legt Steijn uit, die vervolgens een belofte doet aan de fans van Feyenoord. “Ik hoop dat ik in Rotterdam ook zo bediend ga worden. We zullen zien hoeveel het er worden, maar dat ik goals ga maken is zeker.”

